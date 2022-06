Explosion du prix sur le Samsung Galaxy S20 FE 128 Go et 4 autres bons plans incountournables

le Samsung Galaxy S20 FE 128 Go profite de plus de 50 % de réduction, un bon plan à ne pas rater. Mais vous pouvez aussi profiter de rabais sur les écouteurs Jabra Elite 3, la RAM PNY Epic-X 16 Go, l'aspirateur iRobot Roomba 981 et la montre connectée HONOR MagicWatch 2.

Commençons ce dernier top de la semaine par le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui profite d’une ÉNORME réduction sur Rakuten.

Le mobile est pourvu d’un écran AMOLED de 6,7" avec une définition de 2400 x 1080 px où se loge un module photo de 32 mégapixels pour faire des selfies. Le S20 FR embarque le SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le smartphone est équipé d’un module de trois capteurs photo avec un de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Et enfin, le téléphone profite d'une batterie de 4500 mAh offrant une autonomie de 20 heures et le chargeur aura besoin de moins d’une heure et demie pour le recharger.

Sur Cdiscount, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 329 € au lieu de 759 € avec la livraison gratuite.



Passons à la montre connectée HONOR MagicWatch 2 qui profite d'une belle réduction à l'occasion de la fête des Pères.

Avec sa couleur noire et son bracelet marron, la montre affiche un design d’une finition haut de gamme. La smartwatch intègre un écran AMOLED tactile de 1,2". De plus, elle possède une bonne résistance à l’eau de 5 ATM permettant de l'emmener pendant vos séances de sport.

La HONOR MagicWatch 2 profite également de plusieurs capteurs comme le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope, le géomagnétique, le baromètre, le capteur capacitif et un détecteur de lumière ambiante. Elle intègre aussi un capteur cardiaque. Sa batterie de 216 mAH offre jusqu'à 14 jours d'autonomie.

Sur le site officiel de HONOR, la montre HONOR MagicWatch 2 est au prix de 120 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le robot aspirateur iRobot Roomba 981 profite d'une belle réduction sur Amazon.

Le Roomba 981 est doté d'une caméra inclinée et affiche aussi un gros bouton clean pour lancer sa phase de nettoyage. Sous l'aspirateur, nous notons la présence de deux cylindres rotatifs en caoutchouc, d'un balai latéral et de deux roues crantées permettant de passer des petits obstacles.

Le robot aspirateur est pourvu d'un bac à poussière de 0,6 litre. De plus, il est associé à une application mobile afin de programmer et de contrôler son nettoyage. Le robot peut être contrôlé via Alexa ou Google Assistant.

Sur Amazon, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 est au tarif réduit de 400 € au lieu de 495 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la RAM PNY Epic-X 16 Go qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Cette dernière est dotée de la technologie DDR4 avec une vitesse de mémoire de 3600 mHz et une latence de 18 nanosecondes. Elle affiche aussi une série de 10 LED et accompagnée de dissipateur de chaleur. Le Support Intel XMP 2.0 facilite l'overclocking. Pour finir, le kit est fourni avec deux barrettes pour un total de 16 Go de mémoire.

Sur Amazon, la RAM PNY Epic-X 16 Go est au prix de 71 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs Jabra Elite 3 qui profite de 25 % de réduction sur Darty.

Ce sont des écouteurs de type intra-auriculaires qui sont dotés de la certification IP55 certifiant la résistance aux éclaboussures d'eau. Il intègre des haut-parleurs de 6 mm et de 4 microphones pour des conversations parfaites. Chaque écouteur vous apporte 7 heures d'autonomie avec un total de 28 heures avec l'étui. Ils sont aussi dotés de la technologie de réduction de bruit et pour finir, il est compatible Siri et l'assistant google.

Sur Darty, les écouteurs Jabra Elite 3 sont au prix de 60 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles comme le casque Sony WH-1000XM4 passe sous la barre des 230 € (!) avec des PC portables, claviers ou encore les cinq offres de folie avec le Google Pixel 6, les deux Logitech G435 et G402, les JBL Live Free et le dreame T30.