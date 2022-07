Très beau prix pour les écouteurs Jabra Elite 7 Pro mais aussi sur des PC portables, smartphones, casques...

Si vous avez besoin d'un son de qualité, profitez de la réduction des écouteurs Jabra Elite 7 Pro. Ils sont accompagnés de PC portables, smartphones, casques, clavier, TV, etc.

Aujourd'hui, nous mettons en avant les écouteurs Jabra Elite 7 Pro qui profitent de 25 % de réduction sur le site de la Fnac.

Les écouteurs profitent de la technologie Jabra MultiSensor Voice qui offre une qualité d'appel exceptionnelle. Ils bénéficient aussi de la réduction de bruit grâce à ses 4 microphones et un capteur vocal VPU pour chaque écouteur. Sa batterie permet jusqu'à 8 heures d'autonomie par écouteurs plus 30 heures avec l'étui de recharge. Vous profitez d'une portée maximale de 10 m. Pour finir, les écouteurs sont compatibles avec Siri et Google Assistant.

Sur le site de la Fnac, les écouteurs Jabra Elite 7 Pro est au prix de 150 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.

Lenovo Ideapad 3 15ALC6 à 499 € (Boulanger (15,6", r5, 8 Go RAM, 512 Go SSD)





