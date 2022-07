CHUTE du prix de Apple iPad Pro accompagné d'un casque, de 2 PC gamer pour gamer et d'une souris

Commençons ce top 5 avec le casque SteelSeries Arctis 7P+ qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Il est doté d'une structure en acier de qualité supérieure et d'une bande élastique permettant de s'adapter à n’importe quelle morphologie. Le casque est équipé d'un micro bidirectionnel ClearCast qui possède la certification Discord. De plus, le micro est rétractable avec une lumière qui indique si ce dernier fonctionne. Pour finir, sa batterie permet de jouer pendant 30 heures sans avoir besoin de le recharger.

Sur Amazon, le casque SteelSeries Arctis 7P+ est au prix de 110 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H qui est à petit prix chez Cdiscount.

Il est pourvu d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. L'ordinateur portable est propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go pour jouer aux derniers jeux sans souci. Pour finir, le Lenovo Legion 5 intègre un port Ethernet, un port HDMI, deux ports USB de type C et quatre ports USB 3.

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 900 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite chez Cdiscount.



Continuons avec la tablette tactile Apple iPad Pro 12,9" 2 To qui bénéficie d'un prix réduit sur Amazon.

Elle est dotée d'une dalle Retina XDR de 12,9" avec une définition de 2048 x 2732 px. Nous notons la présence dans l'écran, un capteur de 7 MP pour faire des selfies. Elle profite du SoC Apple M1 accompagné de 2 To de mémoire et de 8 Go de RAM.

Pour la photo, la tablette intègre à l’arrière d'un double capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. De plus, elle possède un scanner LiDAR pour une réalité augmentée immersive. Elle intègre aussi une batterie qui permet une autonomie maximale de 10 h. Elle a besoin d'environ 2h30 pour être rechargée totalement.

L’Apple iPad Pro 12,8" 2 To est actuellement au prix réduit de 1980 € au lieu de 2126 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Passons à la souris HP Omen Vector Essential qui voit son prix chuter de 66 % sur Amazon.

Elle est dotée d'un capteur optique avec une sensibilité maximale de 7200 dpi. La souris est équipée aussi de 6 boutons programmables depuis le logiciel OMEN Command Center. Il est possible de régler le poids de sa souris avec une masse maximale de 88g. Pour finir, la souris profite d'un profil ergonomique pour le confort de votre main.

La souris HP Omen Vector Essential est au prix de 12 € au lieu de 35 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec cette unité centrale Médion Erazer Engineer X10 qui profite de 22 % de réduction sur Darty.

La tour intègre le processeur Intel Core I5-11400 cadencé à 2,6 GHz et 4,4 GHz en Turbo Boost. Elle profite aussi de 16 Go de RAM, de 512 Go SSD et de 1 To HDD. Pour jouer aux derniers jeux, le PC est équipé de la Carte graphique NVidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de RAM dédiée. Côté connectique, vous profiterez de 3 DisplayPort, de 6 ports USB, d'un port HDMI, d'un port Ethernet, du Bluetooth et du WiFi.

L'unité centrale Médion Erazer Engineer X10 est au prix de 1200 € au lieu de 1550 € sur le site de Darty.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le clavier Logitech G815 LIGHTSYNC avec 43% de réduction ou encore cinq bons plans avec un ventilateur antimoustique, une souris, un clavier, un écran PC et un casque gamer.