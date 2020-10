Un sac à dos Samsonite avec technologie Jacquard de Google

Après des vestes Levi's, des semelles Adidas et un sac à dos de luxe de Saint Laurent, c'est un sac à dos Samsonite au prix plus abordable qui exploite désormais la technologie Jacquard de Google. Outre-Atlantique, le Konnect-i Backpack est proposé dans un modèle Slim à 200 $ et Standard à 220 $.

La technologie Jacquard by Google est intégrée directement dans la sangle gauche du sac à dos avec des fils conducteurs Jacquard qui sont tissés pour en faire un textile interactif et tactile. De quoi permettre de répondre à des gestuelles.

Pour connecter les fils Jacquard et l'application Jacquard sur smartphone en Bluetooth, un Jacquard Tag se positionne dans un compartiment dédié situé au bas de la sangle. Résistant à l'eau (IP54), ce module est avec bouton d'alimentation et voyant LED qui s'allume en fonction d'alertes définies.

Le Jacquard Tag dispose d'un accéléromètre et gyroscope pour mesurer les mouvements, tandis qu'un moteur haptique se connecte au Tag pour signaler des notifications avec des vibrations. Il se recharge via micro-USB.

L'application Jacquard sur smartphone Android ou iOS permet de personnaliser les gestes qui contrôlent les actions. Ces gestuelles sont un effleurement vers le haut, vers le bas ou un double appui sur la sangle.

" Vous pouvez par exemple programmer Jacquard pour qu'il envoie des notifications d'appels et de SMS, déclenche un selfie, qu'il contrôle votre musique ou qu'il invite Google Assistant à partager les dernières nouvelles ", écrit Google. Il existe également une fonctionnalité de navigation en s'appuyant sur la localisation du smartphone.

Le Samsonite Konnect-i Backpack avec technologie Jacquard by Google ne devrait pas tarder à arriver en Europe et en France. Google assure que ce n'est que le début pour la plateforme Jacquard et le Jacquard Tag devrait bénéficier de mises à jour pour s'améliorer dans le temps.