Jailbreak : Apple corrige la faille Zéro Day dans iOS 13.5.1 et coupe court à Unc0ver

Apple a récemment déployé une "importante mise à jour de sécurité" à destination de ses appareils sous iOS, iPhone et iPad... Et comme il fallait s'y attendre, il s'agit surtout de corriger la faille zéro day découverte par l'équipe de hackers ayant profité de l'occasion pour proposer un jailbreak fonctionnel sur tous les smartphones de la marque américaine, y compris la gamme iPhone 11 jusqu'ici épargnée par ce type de logiciel.

Unc0ver n'est donc plus en mesure d'exploiter la faille qui lui permettait de débrider iOS et la porte se referme donc sur le jailbreak des iPhones plus récents que l'iPhone X.

Rappelons que pour les autres terminaux, les outils de jailbreak restent fonctionnels puisque basés sur la faille Chelm8. Unc0ver se fait ainsi renvoyer au même stade que Checkra1n.

Pour couronner le tout, dans les notes de version d'iOS 13.5.1, Apple n'hésite pas à remercier unc0ver d'avoir mis en lumière une faille importante dans l'OS.