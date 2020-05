Uncover 5.0 : le Jailbreak d'iOS 13.5 est disponible sur tous les iPhone

À quelques heures d'intervalle, les deux outils principaux de Jailbreak se sont mis à jour afin de proposer de déverrouiller la sécurité d'iOS 13.5 sur iPad et iPhone.

Uncover 5.0 prend ainsi en charge iOS 13.5 et propose de jailbreaker n'importe quel appareil du marché, y compris les iPhone 11, 11Pro, 11 Pro Max ainsi qu'iPhone SE ou encore iPad Pro 2020.

Le logiciel exploite une faille Zero day, soit une faille inconnue d'Apple à ce jour, ce qui permet d'envisager un portage du jailbreak sur les prochaines versions d'iOS. Il est intéressant de noter que ce type d'exploit n'avait plus eu lieu depuis le jailbreak d'iOS 8. Les autres jailbreaks reposaient sur la faille Chekm8 et étaient incomplets, en outre les smartphones compatibles se limitaient à ceux sortis jusqu'à l'iPhone X.

Checkra1n aura annoncé le premier la prise en charge du jailbreak d'iOS 13.5, quelques heures avant Uncover 5.0, malheureusement cette solution se base essentiellement sur la faille Checkm8 et se limite donc aux appareils sortis jusqu'à l'iPhone X.