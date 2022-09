Jailbreak PS4 et PS5 : découverte d'une faille impossible à corriger

Le hacker Mast1c0re a récemment fait une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre : il serait possible de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 piratés depuis les PS4 et PS5.

L'émulateur pour maillon faible

Le développeur a participé au programme bug bounty de Sony qui vise à mettre en évidence des failles dans le système des consoles de la marque, afin de permettre de les corriger.

Mais la découverte est intéressante à de nombreux sujets, notamment parce qu'elle pourrait ne pas être corrigée par Sony.

Comme par le passé, c'est l'émulateur PS2 développé pour la PS4 et qui se présente comme la porte d'accès à un éventuel Jailbreak de la console. Développé en code JIT et donc partagé par les PS4 et PS5, il permet de contourner l'utilisation du kernel des consoles. Une faille dans l'émulateur permet ainsi de faire tourner des jeux PS2, PS3 et PS4 piratés, mais également d'accéder à certaines fonctionnalités en ligne de Sony.

Une faille qui date d'un an déjà

Contrairement à ce qui était en place sur PS3, Sony pourrait ne pas être en mesure de corriger la vulnérabilité puisque les correctifs ne sont appliqués qu'au système d'exploitation et non sur les anciens jeux.

Le développeur a détaillé la découverte de la faille sur son Github et précise qu'elle a été découverte il y a un an déjà, en septembre 2021