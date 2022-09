Sony a décidément du mal à digérer le rachat d'Activision / Blizzard par Microsoft et continue de tenter de faire capoter le processus.

Selon de nouvelles informations rapportées par le Financial Times, l'enquête visant à valider ou non le rachat d'Activision / Blizzard par Microsoft progresse doucement, et la CMA aurait demandé de nouveaux engagements au géant américain.

La Competition and Markets Authority du Royaume-Uni avait déjà demandé à Microsoft de présenter des engagements acceptables afin de répondre aux éventuels problèmes de concurrence. La marque s'était alors rapprochée de l'autorité de régulation pour travailler dans ce sens, et évoqué les propositions réalisées à Sony quant à l'avenir de Call of Duty sur l'environnement PlayStation (la marque s'engageait à sortir les volets de CoD pendant plusieurs années au-delà de l'accord initial passé avec Activision, soit au minimum 5 ans).

Sony aurait de nouveau fait pression en évoquant une situation ingérable, tant Call of Duty était devenu un moteur pour l'écosystème PlayStation. Sony avait toujours sorti son chéquier pour s'offrir des exclusivités sur le titre, qu'il s'agisse de sortie anticipée ou de bonus exclusifs en jeu pour ses joueurs depuis la PS3, puis sur PS4 et PS5... En contrepartie, CoD représente une manne financière énorme pour Sony qui encaisse des royalties et des commissions colossales sur les microtransactions réalisées en jeu...

Sony tente de faire capoter le rachat

Finalement la CMA aurait ainsi jugé que les éléments fournis par Microsoft étaient insuffisants, et face à l'inquiétude de Sony, aurait lancé sa deuxième phase d'investigations.

En Europe, les autorités auraient également prolongé leurs investigations et prévoient une analyse détaillée et longue de par les enjeux que cela représente pour un large pendant du marché du divertissement.

Selon le Financial Times, Sony aurait demandé à la commission l'obligation pour Microsoft de garantir l'accès à tous les jeux Activision Blizzard " dans des conditions égales et à perpétuité". Une situation que Microsoft ne souhaite visiblement pas garantir, d'autant que Sony se garde de son côté l'exclusivité de nombreux titres sortis de studios rachetés...