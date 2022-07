James Webb nous livre une vue inédite de Jupiter et ses lunes

Alors qu'il a été spécialement conçu pour observer le fond de l'univers, James Webb a orienté ses miroirs quelques instants vers une cible plus proche , une planète de notre système solaire : Jupiter.

En marge des clichés de la nébuleuse de Carina et de la Quintette de Stephan qui nous ont déjà ébahis la semaine dernière, James Webbg nous livre ainsi une vue inédite de Jupiter et de certaines de ses lunes.

Le cliché infrarouge propose des détails jusqu'ici jamais atteints de la planète. Un cliché réalisé avec un jeu de filtres à bande courte permet de visualiser la fameuse tache rouge de Jupiter ainsi que ses différentes bandes qui encerclent toute la planète.

On peut également repérer d'autres astres sur le cliché, notamment avec la présence d'Europe, une lune dont on suppose qu'elle pourrait abriter de l'eau, et pourquoi pas une forme de vie. Mais on peut également repérer Metis, une autre lune ainsi que Thebe et les anneaux de Jupiter en toile de fond.

Disposer d'autant de détails et de netteté sur un corps finalement aussi proche de James Webb est une bonne nouvelle pour les scientifiques qui ne s'attendaient pas à ces résultats. Le télescope spatial pourrait ainsi se voir rapidement attribuer de nouvelles missions d'observation d'objets plus proches de nous.

Le télescope pourrait ainsi être mis à profit pour observer diverses lunes des planètes présentes dans notre système.