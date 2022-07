Télescope Webb : émerveillement garanti avec les premières images

La première image dévoilée pour le télescope spatial James Webb a été celle de l'amas de galaxies SMACS 0723 et avec un effet de loupe gravitationnelle pour obtenir des galaxies très lointaines. Elle est présentée comme l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers à ce jour.

Dans la foulée, d'autres images scientifiques ont suivi avec toujours l'appui du dispositif d'imagerie infrarouge proche NIRCam (Near-Infrared Camera), ainsi que l'instrument infrarouge moyen MIRI (Mid-Infrared Instrument) et l'imageur proche infrarouge et spectrographe sans fente NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph).

Les premières observations du Webb ont été sélectionnées par un groupe de représentants des agences spatiales américaine (NASA), européenne (ESA), canadienne (CSA) et du Space Telescope Science Institute.

Pour en prendre plein les yeux et rêver

Située à environ 7600 années-lumière dans la constellation de la Carène, la nébuleuse de la Carène permet de voir des étoiles nouvellement formées et étudier le gaz et la poussière à leur origine. Les instruments du Webb ont observé des " falaises cosmiques " à l'intérieur de la nébuleuse.

La nébuleuse de l'Anneau austral - ou NGC 3132 - est à 2000 années-lumière. " Webb peut explorer les poussières et les gaz des étoiles vieillissantes qui pourraient un jour devenir une nouvelle étoile ou planète ", écrit l'ESA.

Le Quintette de Stephan est un groupement de cinq galaxies à 290 millions d'années-lumière. Une image de plus de 150 millions de pixels est un composite de près d'un millier d'images distinctes. Des détails inédits pour éclairer sur l'interaction entre les galaxies pour la formation d'étoiles notamment.

À 1150 années-lumière, WASP-96b est une exoplanète pour laquelle le Webb a détecté des molécules d'eau, ainsi que des indices de brume et nuages. " Après avoir détecté pour la première fois de l'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète, Webb va maintenant se lancer dans l'étude de centaines d'autres systèmes afin de comprendre de quoi sont faites les atmosphères des autres planètes ", indique la NASA.

Les prometteuses premières images du télescope spatial James Webb peuvent être admirées en haute résolution sur le site Webb Space Telescope du Space Telescope Science Institute.

Source images : NASA, ESA, CSA, Space Telescope Science Institute.