Le Japon va envoyer un robot sphérique sur la Lune

L'agence spatiale japonaise vient d'annoncer lancer prochainement une nouvelle génération de sonde robotique à la surface de la Lune.

Développé par plusieurs géants de la tech comme Sony, Doshisha ou TOMY, le robot aura l'apparence d'une sphère et aura pour mission d'évoluer sur le sol de la Lune pour réaliser plusieurs analyses en vue de préparer des missions habitées prévues pour 2029.

Le robot fera la taille d'une balle de baseball et ne pèsera que 250 grammes. En outre, il sera capable de changer de forme pour évoluer plus facilement et franchir certains obstacles. Il devrait être en mesure de collecter des données sur la régolithe, le sol lunaire. C'est l'atterrisseur qui restera en orbite qui analysera le déplacement et le comportement du sol lunaire lorsque le robot se déplacera.

Les analyses devraient permettre de mieux préparer l'arrivée d'un rover bien plus imposant, à la fois habité et pressurisé contrairement aux premiers véhicules envoyés par la NASA lors des missions Apollo.