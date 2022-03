La première Jeep tout électrique débarquera en Europe début 2023

Comme les autres marques automobiles, Jeep, désormais sous la supervision de Stellantis, proposera bientôt des véhicules conçus dès l'origine pour une motorisation électrique.

Cette transition débutera l'an prochain et le constructeur a officialisé le design de son véhicule électrique, attendu en Europe au premier semestre 2023. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large de migration qui conduira à des ventes à 100% en électrique chez Stellantis à partir de 2026.

Le modèle, qui n'a pas encore de nom officiel, sera le premier d'une lignée qui permettra de couvrir tout le segment SUV d'ici 2025. Le véhicule sera légèrement plus compact que l'actuel Renegade et exprimera les tendances actuelles avec un mélange d'arrondis et de formes plus agressives, tout en conservant le style Jeep moderne.

A ce modèle pourrait rapidement s'ajouter un modèle encore plus compact et utilisant la plate-forme électrique commune e-CMP de Stellantis mais sans forcément disposer des quatre roues motrices traditionnelles de Jeep, ce qui pourrait constituer une concession de la marque à la motorisation électrique, indique Auto Express.

Ce premier modèle ne devrait pas encore bénéficier de la nouvelle plate-forme roulante électrique STLA qui n'entrera en service qu'en 2026 et permettra d'accroître l'autonomie par rapport à e-CMP.