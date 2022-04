Jeep Wrangler Magneto 2.0 : le concept électrique avec transmission manuelle pour le plaisir du tout-terrain

Les véhicules électriques se démocratisent et les constructeurs donnent une idée plus concrète de leurs projets, après les concepts très futuristes. La marque Jeep a présenté une version électrique de son Jeep Wrangler qui donne une idée de ce qu'elle pourrait proposer à l'avenir.

Le Jeep Wrangler Magneto 2.0 propose une motorisation électrique de 625 ch (460 kW environ) dont son fabricant affirme qu'elle permettra de réaliser un 0-60 mph (0-96 km/h) en 2 secondes seulement, soit une accélération au niveau de ce que propose Tesla sur sa Model S Plaid.

Il offrira aussi un puissant couple de 1100 N.m mais la capacité de la batterie et l'autonomie ne sont pas indiquées. L'un des éléments intéressants du concept est qu'il conservera une transmission manuelle à six vitesses malgré son moteur électrique pour conserver le plaisir de la conduite et du choix des vitesses en tout-terrain.

Le Jeep Wrangler Magneto 2.0 n'est encore qu'un concept sans vocation commerciale parmi plusieurs projets électriques (Grand Cherokee, Gladiator...) présentés pour l'événement Easter Jeep Safari 2022 mais le constructeur (filiale de Stellantis) proposera sans doute un Jeep Wrangler tout électrique d'ici quelques années.

Jeep doit commercialiser un SUV tout électrique inspiré du Renegade en Europe durant le premier semestre 2023.