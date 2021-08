Jeux vidéo en ligne : la Chine limite à 3 heures par semaine pour les mineurs

Les vendredis et les week-ends et seulement entre 20h et 21h. La Chine impose de nouvelles restrictions pour les jeux vidéo en ligne avec les mineurs.

Depuis 2019, une réglementation en Chine interdit aux moins 18 ans de jouer aux jeux vidéo en ligne entre 22h et 8h. Ils ne peuvent en outre pas jouer plus de 90 minutes par jour en semaine et 3 heures pendant les week-ends.

Nouveau tour de vis avec désormais les autorités chinoises qui limitent à 3 heures par semaine le temps que les mineurs peuvent consacrer aux jeux vidéo en ligne. Selon Reuters, c'est un quota qui s'applique entre 20h et 21h les vendredis, week-ends et jours fériés.

Gage aux plateformes de jeux en ligne de respecter de tels horaires en exerçant un contrôle strict avec des systèmes de vérification d'identité et des noms réels lors d'une connexion. Parmi d'autres, un groupe chinois comme Tencent est notamment visé, avec des inspections qui seront menées.

Le jeu vidéo en ligne diabolisé pour les mineurs

Les restrictions s'appliquent pour tous les appareils, dont les smartphones. L'impact pourrait être à plus grande échelle que la Chine pour l'industrie mondiale du jeu vidéo.

Cité par l'agence de presse chinoise Xinhua (Chine nouvelle), un porte-parole de l'Administration nationale de la presse et de la publication pour la Chine évoque l'addiction des mineurs aux jeux en ligne. Ils " sont encore en phase de développement physique et mental, et ont une mauvaise maîtrise de soi. "

Il ajoute que les parents et les mineurs " peuvent décider eux-mêmes combien de temps les enfants joueront à d'autres jeux propices à la croissance des mineurs, à l'exception des jeux en ligne. "