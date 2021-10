Jeux Nintendo 64 sur Switch : 60 Hz ou Français, mais pas les deux

Prochainement, Nintendo va lancer son pack additionnel à destination du Switch Online tourné vers la Nintendo 64 (en marge de celui orienté vers la Megadrive). L'occasion pour les joueurs de mettre la main sur une collection de titres classiques sortis sur la Nintendo 64.

L'émulation sera donc au rendez-vous, et nous donnera même de nouveau l'occasion de se confronter aux standards de l'époque : NTSC, PAL et SECAM, qui définissaient les trois principales régions du monde avec une spécificité au niveau du taux de rafraichissement.

En France comme en Europe, nous avions droit aux versions PAL des jeux, qui tournaient alors en 50 Hz, tandis que pour le NTSC qui concernait le Japon et une partie de l'Amérique, les jeux tournaient en 60 Hz.

Cette différence sera maintenue avec les titres proposés sur Switch : les jeux seront proposés en deux versions.

Une version NTSC proposera les titres à 60 Hz avec des textes en anglais et parfois dans d'autres langues, selon ce qui avait été prévu à l'origine, et une version PAL qui aura plus de chance de proposer un titre en Français, mais qui sera limité à 50 Hz.

Le pack est attendu pour la fin du mois d'octobre à un prix encore inconnu.