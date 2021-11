JioPhone Next : Google introduit un smartphone sous Pragati OS

Après un lancement retardé à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, le smartphone 4G à bas coût JioPhone Next vient d'être officiellement lancé en Inde. Il est le fruit d'un partenariat entre l'opérateur télécom indien Reliance Jio et Google.

Le JioPhone Next affiche sur un écran LCD HD+ de 5,45 pouces. Il est équipé d'un processeur quadcore Snapdragon 215 de Qualcomm à 1,3 GHz, associé à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il dispose d'un capteur photo de 2 mégapixels à l'avant et de 8 mégapixels à l'arrière. L'appareil embarque une batterie de 3500 mAh avec charge via microUSB.

Ce smartphone fonctionne avec une version spéciale d'Android dénommée Pragati OS qui permet l'accès à des applications du Google Play Store. Elle semble s'appuyer sur Android Go avec des fonctionnalités supplémentaires adaptées au marché indien.

L'application Camera Go avec son mode nuit, portrait et HDR est en effet présente. Elle profite de l'intégration de Lenses de Snapchat. Google met en outre en avant la lecture à voix haute et la traduction de tout texte à l'écran, le partage hors ligne d'applications et fichiers avec Nearby Share, la protection Google Play Protect pour la sécurité.

" Le JioPhone Next permettra à un plus grand nombre de personnes en Inde de bénéficier d'un meilleur accès aux services et à l'information en ligne, et aura un impact positif sur leur vie quotidienne ", écrit Google India.

Le JioPhone Next est au prix de 6 499 roupies (75 euros). Il peut être obtenu en Inde en versant une somme initiale de 1 999 roupies (23 euros), puis avec un forfait pour un paiement en plusieurs fois.