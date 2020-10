Android (Go édition) : Camera Go avec mode nuit et prochainement HDR

Pour Android (Go édition) qui s'adresse aux smartphones dans le petit entrée de gamme, Google a adapté plusieurs de ses applications et services. C'est aussi le cas avec une application d'appareil photo Camera Go. Elle profite d'une interface simplifiée pour les fonctionnalités et d'optimisations pour la réactivité.

Disponible depuis le début de l'année et par défaut sur certains appareils, Camera Go permet d'exploiter un mode portrait en créant un effet de profondeur de champ dans les photos. Une possibilité qui concerne donc des appareils à bas coût.

Désormais, Google met à jour l'application Camera Go afin d'y ajouter la prise en charge d'un mode nuit. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à un mode nuit tel que mis en avant avec des smartphones haut de gamme.

Le Night Mode sur Camera Go utilise le mode de photographie en rafale et fusionne les images afin d'obtenir une photo avec une luminosité satisfaisante. Cette possibilité répondrait à une forte demande selon Google.

Le mode nuit de Camera Go sera disponible pour le Nokia 1.3 de HMD qui a été le premier smartphone livré avec cette application par défaut. Ce sera aussi le cas avec le Wiko Y61 et Wiko Y81. Prochainement, Camera Go pourra tirer parti d'un mode HDR.