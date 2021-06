John McAfee retrouvé mort dans une prison en Espagne

Initialement connu pour être un pionnier des antivirus, le fondateur et ancien patron de l'entreprise de cybersécurité de même nom John McAfee a été retrouvé mort dans une prison de Barcelone. Selon son avocat (Reuters), l'homme âgé de 75 ans s'est suicidé par pendaison après la décision de la Haute Cour d'Espagne d'autoriser son extradition vers les États-Unis.

John McAfee avait été arrêté en Espagne en octobre 2020 à l'aéroport de Barcelone. Il venait alors d'être inculpé par la justice américaine de fraude fiscale et manquement délibéré à l'obligation de déposer des déclarations fiscales.

Selon les autorités américaines, John McAfee - qui n'avait plus aucun lien avec l'entreprise de cybersécurité depuis plusieurs années - aurait gagné des millions de dollars en faisant la promotion des cryptomonnaies, en travaillant comme consultant technique, en donnant des conférences et en vendant les droits sur l'histoire de sa vie pour un documentaire.

Une voix des cryptomonnaies

Entre 2014 et 2018, il n'aurait toutefois jamais effectué de déclaration de revenus. Le gendarme boursier américain SEC (Securities and Exchange Commission) lui reprochait notamment d'avoir fait la promotion de levées de fonds en cryptomonnaies (Initial Coin Offerings) sur Twitter où il était très suivi, sans informer ses abonnés qu'il était rémunéré pour cela et en prétendant être impartial et indépendant.

Dans un tweet sur son compte en date du 16 juin, John McAfee a écrit : " Les États-Unis pensent que j'ai caché des cryptomonnaies. J'aimerais en avoir, mais elles ont été dissoutes via les nombreuses mains de l'équipe McAfee (votre croyance n'est pas nécessaire) et mes actifs restants ont tous été saisis. Mes amis se sont évaporés par peur d'être associés. Je n'ai plus rien. Pourtant, je ne regrette rien. "

John McAfee avait fait parler de lui par ses frasques. L'homme a vécu pendant plusieurs années au Belize avant de prendre la fuite alors que la police cherchait à l'interroger à propos du meurtre d'un voisin en 2012. En 2013, il avait publié une vidéo lunaire en se présentant comme un millionnaire excentrique et expliquant comment désinstaller l'antivirus McAfee.

Proche du Parti libertarien, John McAfee avait tenté en vain de se présenter aux élections présidentielles américaines.