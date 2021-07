Joy Con Drift : un simple bout de carton pour corriger le tir

La Switch de Nintendo continue de se vendre à un rythme soutenu et pourtant la console est aussi critiquée pour son fameux problème de JoyCon Drift. Un phénomène qui se traduit par le déplacement fantôme d'un des joysticks, qui entraine souvent un déplacement systématique de la caméra.

Si plusieurs recours collectifs ont déjà été lancés à l'encontre de Nintendo à ce sujet, il faut constater que la marque n'a pas été en mesure de corriger le tir : le joy Con actuellement vendus n'ont pas été modifiés pour empêcher le phénomène, la Switch Lite est également concernée, et la Switch OLED pourrait également en faire les frais...

Néanmoins, une chaine YouTube présente un tuto qui permettrait de corriger définitivement le problème. Selon VK, le joyCon Drift apparaitrait suite à l'usure prématurée d'une petite pièce en métal qui finit par se détacher et n'assure plus sa fonction première de façon optimale : assurer une connexion entre le joystick et le circuit imprimé.

La parade : un simple bout de carton d'1mm d'épaisseur pour maintenir la pression entre les deux éléments. La vidéo de la chaine VK explique en détail les sources du problème et la résolution de celui-ci.