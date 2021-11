La liseuse Kindle Paperwhite, le Fire TV Stick 4K et le casque SONY WH1000XM4 à prix CASSÉS

Commençons aujourd'hui par la liseuse Kindle Paperwhite d'Amazon qui présente des bords noirs et arrondis avec une texture agréable au toucher. Elle mesure 169 x 116 x 8,2 mm avec un poids de 191 g. On note la présence d'un écran de 6" avec une définition de 1400 x 1080 px. De plus, elle dispose de 5 LED, ce qui offre un bon éclairage pour permettre une bonne lecture. Elle est certifiée IPX8 ce qui permet la possibilité d'une immersion dans l'eau douce comme le bain. La mémoire de la Kindle est de 32 Go, ce qui est un bon point pour les lecteurs de bandes dessinées.

La liseuse peut prendre en charge les formats AZW3, AZW, TXT, PDF, Mobi, PRC, HTML, DOC, DOCX mais aussi les images JPEG, GIF, PNG et BMP converti. De plus, elle intègre la fonction Word Wise qui permet d'afficher des indices en dessous des mots difficiles pendant la lecture dans une autre langue.

La liseuse Kindle Paperwhite 32 Go est au prix de 90 € au lieu de 160 € sur le site d'Amazon.



Continuons avec le Fire TV Stick 4K qui profite d’une très belle réduction chez Boulanger.

Le dongle est doté d'un processeur quadcore à 1,7 GHz, d’un GPU IMG GE8300, de 1,5 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il profite aussi de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Vous bénéficiez de la technologie Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc.

Le Fire TV Stick 4K est fourni avec une télécommande vocale Alexa qui permet de contrôler le dongle, mais possède aussi des raccourcis pour aller sur Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Pour finir, il est facile à configurer et reste très discret en le branchant derrière votre écran.

Sur le site Rueducommerce, le Fire TV Stick 4K est au prix préférentiel de 34 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque SONY WH1000XM4 qui passe sous la barre des 300 € chez Amazon.

Il possède la fonction de réducteur de bruit pour une expérience sonore immersive exceptionnelle. Il possède aussi le mode Ambient Sound qui permet de personnaliser le son sur 20 niveaux pour rester à l'écoute de son environnement.

Il est aussi compatible Bluetooth Multipoint offrant la possibilité de changer de péripherique rapidement. Côté autonomie, on profite de 30 heures d'autonomie avec le réducteur de bruit activé et une charge rapide permettant 8 heures de lecture en 15 minutes de charge.

Le casque SONY WH1000XM4 est au prix réduit de 299 € au lieu de 380 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



