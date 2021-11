Des cartes mémoire Sandisk Ultra Micro SD et le Samsung Galaxy A52s en forte promotion

Commençons par les cartes mémoires SanDisk Ultra Micro SD en promotion sur le site d'AliExpress

Plusieurs formats sont disponibles en passant de 16 Go à 1 To d'espace de stockage (32, 64, 128, 200, 256, 400 et 512 Go). Elles disposent d'une vitesse de lecture de 120 Mb/s sauf pour la 16 Go qui plafonne à 98 Mb/s et une vitesse d'écriture minimum de 10 Mo/s.

Les cartes mémoires SanDisk sont aussi résistantes à l'eau, aux fortes ou faibles températures, aux chutes et aux aimants. Elles sont fournies avec un adaptateur SD afin de les rendre compatibles avec un maximum de périphériques.

Sur AliExpress, les cartes mémoires Sandisk Ultra Micro sont à partir de 1 € avec le code SDFRN017. La livraison est gratuite depuis la France.





Finissons avec le smartphone Samsung Galaxy A52S qui bénéficie aussi d'une belle réduction avec un envoi depuis la France.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,5" pour une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il dispose du SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Sur l'arrière du mobile, on note la présence de 4 caméras de 64, 12, 5 et 5 mégapixels et pour faire des selfies le mobile est doté d'un objectif de 32 MP. Le Galaxy A52S possède une batterie de 4500 mAh avec un chargeur rapide de 25W qui lui offre une très belle autonomie.

Le smartphone Samsung Galaxy A52S 6+128 Go est au prix préférentiel de 413 € au lieu de 459 € ou la version 8+256 Go est au tarif de 468 € au lieu de 529 € avec le code SDFRN018. La livraison est gratuite depuis la France en 3 jours.



D'autres bons plans sont disponibles sur le site AliExpress pour le 11.11, voici une petite sélection à mettre dans votre panier :



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme OnePlus qui lance ses promotions Black Friday 2021 ou encore La Poste Mobile 30 Go qui est à moins de 10 € par mois et avec 2 mois offerts !