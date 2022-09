Le Kindle Scribe d'Amazon permet d'écrire en plus de lire

La gamme de liseuses Kindle d'Amazon s'agrandit avec un tout nouveau produit. Le Kindle Scribe qui permet d'écrire et dessiner avec un stylet en plus de la lecture.

Récemment, Amazon a renouvelé son Kindle d'entrée de gamme qui sera disponible à partir de 99,99 € le mois prochain. Une liseuse Kindle Scribe est désormais introduite dans le haut de gamme et pour un prix bien plus élevé.

Cet appareil est destiné à la lecture mais aussi l'écriture. C'est une toute nouvelle proposition dans la gamme Kindle qui comprend également le Kindle Paperwhite et le Kindle Oasis. Il s'accompagne donc d'un stylet dans un modèle basique ou premium.

Grand écran et possibilité de gros stockage

D'un poids de 433 g et d'une épaisseur de seulement 5,8 mm, le Kindle Scribe est équipé d'un écran e-Ink de grande taille puisque c'est une diagonale de 10,2 pouces et pour autant une résolution qui est toujours de 300 ppp. L'écran sans reflets (16 niveaux de gris) profite d'un éclairage avant automatique (35 LED).

Amazon a aussi vu les choses en grand en matière de stockage. En plus d'une configuration de 16 Go et 32 Go, il y a une configuration avec 64 Go. Ce stockage de 64 Go constitue une première pour une liseuse Kindle. Les formats pris en charge sont inchangés avec Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, EPUB converti.

Avec une charge USB-C, l'autonomie promise est de jusqu'à 12 semaines dans des conditions avec la connexion sans fil (Wi-Fi) désactivée, la luminosité réglée sur 13, et pour une demi-heure de lecture par jour. Dans des conditions similaires mais en écriture (une demi-heure d'écriture par jour), l'autonomie peut atteindre 3 semaines.

Stylet sans recharge basique ou premium

Le stylet utilise une technologie par résonance électromagnétique de Wacom. Il peut être fixé magnétiquement sur le côté du Kindle Scribe et n'a pas besoin d'être rechargé. Il servira pour des notes manuscrites dans les livres ou documents.

Plusieurs largeurs de trait sont proposées, un mode de surlignage, l'effacement et l'annulation via un menu d'écriture à l'écran. Par rapport au stylet basique, le stylet premium comprend une gomme sur le dessus et un bouton de raccourci personnalisable. Par exemple, pour basculer d'un mode gomme à un mode surligneur, ouvrir une note quand le bouton est enfoncé.

Il est possible de créer des carnets de notes depuis divers modèles comme des listes à puces. Les carnets de notes sont automatiquement enregistrés et sauvegardés gratuitement dans le cloud d'Amazon. Ils seront ultérieurement accessibles via l'application Kindle.

Prix et disponibilité

Disponible fin novembre prochain, le Kindle Scribe est d'ores et déjà en précommande à partir de 369,99 € avec le stylet basique. C'est 30 € de plus pour le Kindle Scribe avec stylet premium.

À noter que c'est seulement avec le stylet premium que du stockage de 32 Go et 64 Go est en option.