Le tout nouveau Kindle d'Amazon est annoncé

Une nouvelle génération de Kindle dans l'entrée de gamme est dévoilée par Amazon. Un meilleur écran, une plus grande autonomie et un prix en hausse.

Dans sa panoplie de liseuses, l'heure est venue pour Amazon de renouveler sa proposition la plus abordable. Le Kindle d'entrée de gamme profite ainsi d'un modèle 2022 qui incarne la 11e génération, et prend donc la suite du modèle de 2019 estampillé 10e génération.

Ce nouveau modèle est introduit comme le plus léger et le plus compact à ce jour. D'un poids de 158 g, il a des dimensions de 157,8 x 108,6 x 8 mm. À titre de comparaison, le modèle précédent pèse 174 g et affiche des dimensions de 160 x 113 x 8,7 mm.

Gain de résolution et d'autonomie

Le nouveau Kindle dispose toujours d'un écran de 6 pouces sans reflets (16 niveaux de gris), mais avec une résolution de 300 ppp pour trois fois plus de pixels que la génération précédente. C'est également une capacité de stockage doublée à 16 Go. Le mode sombre est accompagné de l'éclairage frontal avec possibilité de réglage.

La connectique micro-USB est enfin abandonnée au profit de l'USB Type-C. Une seule charge via USB-C est promise pour durer jusqu'à 6 semaines. Du moins, dans des conditions avec la connexion sans fil désactivée, la luminosité réglée sur 13, et à raison d'une demi-heure de lecture par jour. Dans des conditions similaires, l'autonomie de batterie du Kindle de 2019 est de jusqu'à 4 semaines.

À noter par ailleurs que la connectivité évolue pour passer du Wi-Fi 4 (802.11n) au Wi-Fi 5 (802.11ac). Les formats pris en charge sont inchangés : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti.

Amazon souligne la présence de fonctionnalités comme X-Ray pour des détails sur des personnes ou des lieux mentionnés dans un livre, un dictionnaire intégré pour rechercher rapidement des mots. Avec l'application Kindle pour Android et iOS, la configuration est simplifiée.

Un prix qui débute à presque 100 €

Le nouveau Kindle porte le badge Climate Pledge Friendly qui est gage d'un produit plus durable. Il a été fabriqué avec 90 % de magnésium recyclé. L'emballage de l'appareil est recyclable à 100 % et composé de matériaux en fibres de bois.

Avec les offres spéciales (les publicités) qui s'affichent sur l'écran de veille de l'appareil, le nouveau Kindle sera disponible à partir de 99,99 €. Il est d'ores et déjà en précommande pour une disponibilité le 12 octobre prochain. Le modèle de génération précédente avait été introduit à 79,99 € (avec les offres spéciales).