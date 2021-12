Tapis de course KingSmith WalkingPad X21 : lancement européen à prix ultra réduit

Bientôt les fêtes de fin d’année, mais après ? il va bien falloir prendre de bonnes résolutions ! je vous en propose une : le tapis de course KingSmith WalkingPad X21

Nous n'avons pas tous envie d'aller en salle de sport pour courir ou faire du vélo devant tout le monde, mais chez soi, nous n'avons pas toujours la place. Voilà un des avantages du tapis de course KingSmith WalkingPad X21. Ce dernier se plie facilement et reste très facile à ranger avec son corps mince.

Il vous offre un réglage de vitesses entre 0,5 à 12 km/h vous permettant d'ajuster votre vitesse de course en temps réel en fonction de vos besoins. De plus, vous pouvez contrôler avec la voix le tapis de course afin de contrôler la vitesse sans devoir à toucher l'écran LED intégré. Parfait pour éviter les pertes d'équilibre.

Le tapis de course est doté de quatre couches afin de restaurer la sensation réelle du pied lors de la course pour une meilleure expérience. Pour finir, à la vitesse maximale, il ne provoque que 75 dB ce qui ne gênerait pas vos voisins si vous souhaitez faire du sport.

Vous pouvez aussi appairer facilement votre smartphone avec la technologie NFC qui permet de récupérer toutes les données du tapis afin de faire un suivi sur l'application mobile associée.

Pour son lancement, le tapis de course KingSmith WalkingPad X21 est au prix de 800,99 € au lieu de 1245,99 € avec le coupon GKBWKPX21 et la livraison gratuite depuis la France.



