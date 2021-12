Trois imprimantes 3D à prix réduits avec la QIDI Tech i-mate et les Artillery Hornet et SideWinder x2

Trois belles imprimantes en vente flash avec la QIDI Tech i-mate, l'Artillery Sidewinder x2 et l'Artillery Hornet.

Commençons par l’imprimante Artillery SideWinder x2, cette dernière profite d’une belle réduction sur le site Cafago.

Elle est fournie avec un châssis doté d’un écran tactile couleur, d’un montant en aluminium pour une meilleure stabilité, et d’un moteur pas-à-pas AT2100. Elle dispose d’un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm et propose de nombreuses fonctionnalités comme une LED qui éclaire la zone d’impression, une configuration directe drive avec extrudeur Titan + une tête V6 et une buse Volcano pour une chauffe uniforme.

La Sidewinder X2 est équipée d’une carte mère 32 bits faite maison pour affiner les impressions ainsi que d’un plateau en verre microtexturé type Ultrabase. De plus, elle intègre un détecteur de fin de filament, une mise à niveau automatique grâce au BL-Touch, une reprise d’impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

Chez Cafago, l’imprimante 3D Artillery SideWinder-X2 est actuellement au prix de 336 € avec le code CCWX2 et une livraison gratuite depuis l’Europe.



Passons maintenant à l’imprimante 3D QIDI Tech i-mate. Elle propose une taille d’impression de 270 mm x 200 mm x 200 mm avec une vitesse d’impression de 30 à 150 mm/s. Cette QIDI Tech est compatible avec du PLA, ABS, TPU, Nylon, fibre de carbone, PC, etc. Elle est entièrement assemblée avec un caisson fermé, parfait pour l’ABS.

Cette imprimante 3D est équipée d’un écran tactile couleur de 3,5 pouces qui permet de gérer vos impressions et de voir l’avancement de vos dernières créations. Pour plus de confort, elle prend en charge les impressions Wi-Fi.

Vous pouvez trouver l’imprimante 3D QIDI tech i-mate à 358 € seulement chez Cafago jusqu’au 31 décembre. La livraison est gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons avec l’Artillery Hornet, il s’agit d’une imprimante 3D qui propose un volume d’impression de 220x220x250 mm pour un encombrement réduit. Elle est dotée d’une alimentation de 350 watts, d’un plateau en verre avec revêtement spécial, d’une carte 32 bits avec drivers silencieux et d’un tendeur de courroie en X. Elle dispose d’un écran traditionnel à molette.

La Hornet prend en charge tous les filaments actuels comme le PLA, l’ABS, le PETG, etc. Pour finir, elle est dotée d’un extrudeur Titan avec une buse de 0.4mm qui supporte des températures maximales de 240 °C.

L’Artillery Hornet est actuellement au tarif de 130 € en vente flash avec la livraison gratuite depuis l’Europe.



