Konami et Bloober Team : un partenariat autour de Silent Hill ?

Dans une série de communiqués, Konami et Bloober Team ont annoncé avoir noué un nouveau partenariat pour de la création de contenu. Les rumeurs de la sortie d'un nouveau Silent Hill reprennent alors de plus belle.

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs concernant un nouveau Silent Hill émoustillent les fans de la saga. Alors quand Konami, l'éditeur de la saga et Bloober Team, les créateurs de Medium, un titre très inspiré de l'ambiance de Silent Hill, annoncent un partenariat, on est en droit de croire que le projet est bien réel.

Les communiqués expliquent que Konami et Bloober Team travailleront sur les franchises existantes et inédites. Les deux entités ont partagé être particulièrement séduites par la collaboration avenir, et pour Bloober Team, il s'agit d'une consécration d'être sélectionné par un géant comme KONAMI.

Ces communiqués arrivent sans doute avec un décalage important : Piotr Babieno de Bloober Team expliquait en début d'année que son équipe travaillait depuis plus d'un an déjà sur un autre projet (que Medium), précisant qu'il s'agissait d'une autre licence horrifique et que le projet était réalisé avec un éditeur de jeux très célèbre... On comprend désormais qu'il s'agissait de KONAMI, et donc pourquoi pas du prochain Silent Hill...