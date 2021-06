KUU A10 et KUU Kbook Pro : deux PC portables à partir de 240 €

Commençons par le KUU A10 orienté bureautique qui sera suffisant pour le travail en mobilité comme le télétravail.

Le notebook dispose d'un écran de 15,6 pouces IPS Full HD avec de fines bordures de 5 mm seulement. Il intègre un processeur Intel Celeron J4125 (4 coeurs à 2 GHz) associé à 8 Go de mémoire LPDDR4 et 256 Go de stockage SSD (3200 Mbits en vitesse de transfert). Il dispose en plus d'un port M.2 pour étendre sa capacité de stockage jusqu'à 1 To supplémentaire.

Le clavier propose un pavé numérique rétro-éclairé (Qwerty) et est rétroéclairé, le châssis aluminium offre des dimensions ultra réduites avec seulement 18,65 mm d'épaisseur pour un poids total de 1,4 kg. Sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie variant de 5 à 8 heures en fonction des usages.

Le KUU A10 est actuellement proposé au prix réduit de 341 € au lieu de 495 € avec la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.

Terminons avec le PC portable KUU Kbook Pro qui est disponible en deux versions, 128 et 256 Go de stockage SSD. Il dispose d'un écran de 14,1 pouces IPS en résolution Full HD 1920 * 1080 px. Il intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs jusqu'à 2,4 Ghz) épaulé par un chipset graphique Intel HD Graphics 500, avec 6 Go de RAM et donc 128 à 256 Go de stockage SSD (2000 Mb/s). Il possède également une interface M2 en plus du classique SATA.

Une webcam est présente et le clavier est de type qwerty. Il intègre une batterie de 4000 mAH/ 30,4Wh pour une bonne autonomie et un poids total de 1,35 kg. Enfin, il fonctionne sous Windows 10 Pro.

Le KUU Kbook Pro est proposé au prix réduit de 240 € avec le code U69433AB0AD12000 pour sa version 128 Go SSD, et 249 € avec le code Q69433F4CC153001 pour la version 256 Go SSD, les deux avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne.

Gearbest propose également deux autres PC portables KUU en promotion :

