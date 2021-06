KUU Laninit G3 : un PC portable sous Ryzen 5 4600H à 623 euros avec deux cadeaux

KUU propose depuis quelques jours son Laninit G3, un PC portable qui a pour particularité d'embarquer le processeur mobile AMD Ryzen 5 4600H.

Dans un châssis en aluminium, on trouve un écran de 15,6 pouces Full HD (1920x1080 pixels), 8 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD. Un clavier rétroéclairé vient parfaire le tout, ainsi qu'un équipement complet : lecteur d'empreintes digitales, batterie de 48 Wh, WiFi 2.4 et 5.0 GHz, Bluetooth 4.2, HDMI, USB-C...

L'écran se bascule jusqu'à 180 degrés et le tout ne mesure que 18,6 mm au point le plus épais pour 1.8 kg sur la balance.

Le KUU Laninit G3 est actuellement proposé au prix réduit de 623 € avec une expédition gratuite depuis la Pologne et deux cadeaux offerts (souris+tapis de souris).





