Dreame L10 Pro : prix CASSE sur Amazon pour le nouveau robot aspirateur avec intelligence artificielle

Dévoilé en mai dernier le robot aspirateur et laveur Dreame L10 Pro est proposé en forte promotion chez Amazon avec le cumul d'un coupon et d'un code de réduction.

Le grand public est de plus en plus séduit par les robots aspirateurs et la possibilité de se passer d'une partie de la corvée fastidieuse du ménage, et la promotion du jour sur le Dreame Bot L10 Pro devrait donc vous intéresser.

De très nombreux acteurs s'opposent dans ce domaine, et notamment Dreame qui propose toute une gamme de produits reconnus pour leurs efficacités. C'est le cas du récent Dreame L10 Pro que nous avions d'ailleurs testé en mai dernier.

Ce dernier dispose d'une tourelle, permettant une cartographie 3D des pièces, de capteurs anticollision à l'avant et anti-chute dans les escaliers, idéal pour se promener de pièce en pièce en adaptant ses parcours de nettoyage.

Comme nous l'avions constaté, sa capacité d'aspiration est un de ses points forts avec jusqu'à 4000 Pa ce qui permet un nettoyage plus en profondeur des tapis, d'autant qu'il est capable de les détecter automatiquement et d'adapter temporairement sa puissance d'aspiration.

Le L10 Pro est également un robot laveur grâce à un bac à eau de 270 ml à clipser dessous, conservant ainsi le volume complet de 570 ml du bac à poussière. Sa batterie de 5200 mAh permet un fonctionnement pendant 2h30, l'équivalent d'une surface de jusqu'à 250 m2.

Proposé en mai dernier chez Dreame à 466 €, une vente flash valable uniquement ce jour chez Amazon portera le prix du Dreame L10 Pro à seulement 339 € avec le cumul d'un coupon de -40€ présent sur le site et du code de réduction L10PROBLACK1 de -10€.