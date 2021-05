Test Dreame Bot L10 Pro : le robot aspirateur et laveur discret et efficace

Avec le Dreame Bot L10 Pro, la marque propose un robot aspirateur et laveur utilisant une cartographie 3D de son environnement et des capteurs LiDAR pour naviguer dans la maison et nettoyer les pièces en toute discrétion, ou presque. Avec une puissance d'aspiration de 4000 Pa, près du double de ses concurrents, et une conception éprouvée le robot a des arguments à faire valoir.

Voir plus loin pour anticiper

Les robots aspirateurs (et laveurs, selon les modèles) profitent des progrès rapides des avancées techniques pour proposer des fonctions de plus en plus complexes grâce à la multiplication des capteurs et à l’essor de l’intelligence artificielle.

Analyser et reconnaître l’environnement plus ou moins compliqué d’un intérieur ne se fait plus seulement par des capteurs passifs, mais fait appel désormais à des fonctions de détection visuelle et de création d’itinéraires prédictifs pour réaliser les tâches d’aspiration et de nettoyage de la manière la plus efficace possible.

Le robot aspirateur-laveur Dreame Bot L10 Pro est la dernière création de la marque chinoise et combine tout un savoir-faire pour se rendre aussi autonome que possible, au moins jusqu’à un certain point.

Il bénéficie de technologies lui permettant de cartographier les pièces d’un intérieur et de réaliser un nettoyage selon différents modes, avec une grande précision d’usage grâce à la définition de zones restreintes. Cette connaissance des lieux lui permettra ensuite de retourner automatiquement à son socle de charge une fois le travail fini ou à court d’énergie.

Sa force par rapport à la concurrence vient de sa capacité d’aspiration pouvant aller jusqu’à 4000 Pa, quand la plupart des modèles concurrents offrent seulement entre 2000 et 2500 Pa.

Sa conception vise également à mieux lui faire franchir les traditionnels obstacles comme les câbles électriques et les sols inégaux, avec un volume sonore qui veut rester raisonnable.

Le Dreame Bot L10 Pro se pilote depuis une application mobile comprenant toutes les informations et manipulations nécessaires pour sa programmation et la définition de son champ d’action, mais il peut aussi être activé à la voix avec l’assistant Alexa.

La boîte comprend le robot aspirateur / laveur, son socle de charge et un bac avec réservoir d'eau et lavette. Aucun consommable de rechange n'est proposé (ni brosse souple ni filtre HEPA).

Caractéristiques du Dreame Bot L10 Pro :

Cartographie 3D de l’environnement avec reconnaissance visuelle

Capteurs anti-collision et LiDAR

Moteur électrique brushless Nidec avec 4 puissances de succion

Brosse souple tournante latérale et brosse dure centrale

Bac poussière 570 ml / Bac laveur 270 ml (pompe à eau électrique)

Filtre HEPA H11 (capture jusqu’à 0,3 µm)

Batterie 5200 mAh avec autonomie 2h30 ou 250 m2

Puissance d’aspiration jusqu’à 4000 Pa

Roues crantées avec capacité de franchissement d’obstacles (2 cm)

Volume sonore annoncé 65 dB

Retour automatique au socle de charge

Prix de référence : 446 euros



Le Dreame Bot L10 Pro est disponible sur la boutique officielle de Dreame chez AliExpress au prix de 466 euros mais profite d'un prix spécial exceptionnel de lancement tombant à 296 euros du 8 mai 19h au 10 mai 8h59 en utilisant le coupon de réduction de 16 € présent sur le site et le code DREAMEL10BRA à entrer lors de la commande. La livraison est de plus gratuite et l'expédition se fait depuis la France en 3 jours.

Un design bien établi

En matière de design, le nouveau robot aspirateur et laveur Dreame Bot L10 Pro reprend les standards du genre avec son format rond surmonté d’une tourelle pour la cartographie 3D, de trois boutons de commande et d’un capot.

Sous le capot, le bac à poussière portant un filtre HEPA est facilement accessible pour être vidé. Il offre un volume d’un peu plus d’un demi-litre, valeur à peu près standard sur ce type de robot aspirateur.

Dessous, c’est aussi une disposition classique qui se présente avec une roulette à l’avant et deux grandes roues crantées avec mécanismes réhausseurs pour franchir les petits obstacles.

Une brosse douce tournante est présente en bordure et se chargera de ramener la poussière avec le système d’aspiration comprenant une brosse dure tournante. Les deux brosses sont détachables pour faciliter le nettoyage.

Derrière la brosse principale, il sera possible de fixer la petite lavette pour le mode lavage. On notera la présence de multiples capteurs infrarouge à l’avant et sur les côtés pour éviter les chutes dans les escaliers.

Sur la tranche, le robot aspirateur présente plusieurs ouvertures avec un grand rectangle à l’avant pour la visualisation et deux blocs latéraux pour les capteurs LiDAR permettant de détecter les obstacles ou les animaux, même en faible luminosité.

Avec une détection jusqu’à 8 mètres avant l’obstacle, le robot a le temps de ralentir mais surtout de planifier une modification d’itinéraire. Le système permet en principe d’évoluer dans un environnement encombré et ne nécessite plus (ou un peu moins) une préparation préalable de rangement des affaires traînant au sol.

Le Dreame Bot L10 Pro saura aussi reconnaître la surface d’un tapis et déclenchera automatiquement une puissance d’aspiration plus forte pour un meilleur nettoyage.

La batterie de 5200 mAh offre une capacité standard assurant un fonctionnement pendant 2h30 ou une surface de 250 m2. Etant donné la petite capacité du bac à poussière, il reste plutôt recommandé de fractionner le nettoyage en plusieurs fois, ce qui permet en outre de laisser le robot se recharger régulièrement.

L'application Xiaomi Home

L’essentiel des programmations de nettoyage du Dreame Bot L10 Pro passe par une application mobile. C’est de là qu’il est possible de programmer le nettoyage, de choisir les pièces à nettoyer en priorité ou d’instaurer des zones interdites une fois qu’une première cartographie 3D de l’habitation a été réalisée.

C’est aussi de là que l’on pourra suivre l’estimation de l’état d’usure des consommables (brosses, lavettes) en fonction du temps d’utilisation du robot. L’application mobile en question n’est pas une inconnue puisqu’il s’agit de Xiaomi Home, que l’on avait déjà croisée lors de notre test du robot aspirateur Viomi V3.

Exploration et aspiration à gauche ; cartographie et identification des pièces à droite

Les fondamentaux sont donc les mêmes. Après une phase d’appairage en WiFi, le robot aspirateur Dreame Bot L10 Pro apparaît dans la liste des appareils disponibles et il suffira de lancer le nettoyage pour lui faire reconnaître une première fois les lieux.

Nombreux paramètres disponibles, mais tout est très simple et accessible

Le robot évoluera tout d'abord en suivant les murs pour reconnaître les pièces avant de s'atteler au nettoyage. La progression est visible en quasi direct sur l'application, montrant par où est passé l'appareil.

Une fois cette étape effectuée, il suffit de renommer les pièces et de préciser les zones de passage privilégiées ou interdites, ou bien de définir quelles pièces de la maison doivent être traitées, avec la possibilité de programmer entièrement le nettoyage (type et intensité de nettoyage, horaire, pièces…).

Il ne reste alors qu’à préparer le robot avec les bons accessoires et ranger a minima pour ne pas laisser traîner trop d'objets afin de lui faciliter le travail et le nettoyage. Logiquement, plus les pièces sont dégagées et plus il sera efficace.

On notera les bons points d'une interface et d'une communication vocale du robot en français, avec parfois quelques erreurs de traduction, mais rien d'insurmontable (par exemple, un amusant "frais de retour" quand le robot revient à sa base).

Le robot peut même prévenir si le bac à eau est mal enclenché et vocalise toutes ses opérations (cela peut être désactivé depuis l'application) et informe de tout ce qu'il fait.

Robot aspirateur ET laveur

Une fois la première cartographie effectuée, le robot aspirateur Dreame Bot L10 Pro a déjà une idée des surfaces à couvrir et des obstacles rencontrés, tels que pieds de chaise et de table, meubles, canapés...

Après un tour sur lui-même pour valider sa position sur la cartographie générée précédemment, le nettoyage pourra commencer selon les indications précisées dans l'application mobile.

Ses capteurs LiDAR sauront interpréter ces événements, mais le robot aspirateur saura aussi réagir face à des obstacles imprévus, comme des chaussures ou des jouets laissés au sol.

C’est le rôle des trois fenêtres à l’avant du robot et qui constituent l’atout de ce modèle en particulier en permettant une détection précoce des obstacles et une capacité à réagir plus efficacement pour redéfinir son itinéraire dans la pièce.

Et cela fonctionne plutôt bien. Là où des robots de générations précédentes tendent à taper dans l'obstacle (typiquement, le bol d'eau du chat) avant de faire marche arrière, le Dreame Bot L10 Pro s'arrête avant et le contourne.

Le défi des pieds de chaise de bureau

De même, au lieu de s'obstiner à franchir un gros câble électrique de multiprise (et d'y rester à cheval avec la deuxième roue qui patine), le robot essaie autant que possible de le contourner. Pour les pieds de chaise et de meubles bas, la machine tente sa chance et renonce si son diamètre empêche le passage grâce à ses tranches mobiles à l'avant.

Franchir ou contourner, le dilemme

Ce qu'il gagne en connaissance de son environnement, le Dreame Bot L10 Pro peut le perdre en surface de nettoyage. Dans notre test, le robot n'est pas passé sous un canapé-lit dont la housse atteint presque le sol, considérant qu'il s'agissait là d'un obstacle solide alors que le Viomi V3 que nous avions testé l'an dernier ne se posait pas de question et fonçait dans le tas à défaut de rencontrer une résistance.

Passera, passera pas ?

Toutefois, le système de reconnaissance de son environnement du Dreame Bot L10 Pro offre une garantie supplémentaire pour moins risquer de retrouver son intérieur chamboulé ou le robot bloqué pour avoir tenté de forcer le passage d'un obstacle.

On appréciera également le bruit assez doux en mode de nettoyage standard qui peut automatiquement monter en intensité au passage des tapis (l'option est à cocher dans les réglages). Cela permet un fonctionnement adaptatif qui ravira les oreilles et la batterie tout en permettant de pousser la puissance d'aspiration à ses niveaux les plus élevés. Rappelons que ce modèle est capable d'atteindre 4000 Pa, soit près du double de la plupart des robots aspirateurs.

Une fois le nettoyage terminé, ou en cas de batterie faible, le robot reviendra tout seul à sa base, dont la position initiale est mémorisée dans sa cartographie. Il ne faudra pas oublier de laisser de l'espace devant le socle (un bon mètre) et autour pour qu'il manoeuvre correctement, une tentative de placement du socle contre le mur dans un couloir ayant laissé le robot totalement désemparé.

Le Dreame Bot L10 Pro est aussi un robot laveur

Le Dreame Bot L10 Pro sait aspirer, mais il peut aussi laver. Un compartiment supplémentaire pouvant contenir 270 ml d'eau doit alors lui être ajouté manuellement.

Le fonctionnement est simple : humidifier la lavette, remplir le réservoir et placer le tout sous le robot. La détection est automatique et le robot se mettra alors en mode lavage.

Il effectuera donc en même temps la tâche d'aspiration des poussières tout en passant la lavette derrière lui, avec une humidification régulière contrôlée par une pompe électrique.

La qualité du résultat dépendra de la quantité d'obstacles rencontrés dans les pièces. En espace dégagé et en ligne droite, le résultat est plutôt bon et parvient même à nettoyer des traces au sol (avec programmation d'un double passage, recommandé pour une meilleure efficacité) et le robot ne laisse pas de traînées au sol lors de son passage.

Des zones lavées, d'autres laissées telles quelles

Si l'espace est plus encombré, le lavage sera forcément plus aléatoire avec des zones non traitées. Il s'agit donc plus d'un lavage d'appoint où il ne faudra pas être trop regardant, mais qui pourra déjà maintenir propres les zones de passage. Notons tout de même qu'il est possible de piloter directement le robot via une fonction télécommande de l'application et le forcer éventuellement à aller sur des zones qu'il a évitées.

Malheureusement, comme tous les robots laveurs de ce type, il n'est pas recommandé de laisser le système de lavage à demeure, sous peine de développement de moisissures dans le bac à eau et de blocage de la pompe électrique.

La fonction de lavage du robot aspirateur devra donc être préparée en avance. L'autre inconvénient propre à ce type de robot est le volume de bac de récupération de poussière (570 ml ici) qui se remplit rapidement et devra être vidé régulièrement. Tout dépendra bien sûr du type d'intérieur, de la surface à nettoyer...

Conclusion

Le robot aspirateur et laveur Dreame Bot L10 Pro constitue une intéressante évolution autour d'un design éprouvé. On retrouve les roues crantées avec franchissement de palier (jusqu'à 2 cm) et le système de tourelle pour réaliser la cartographie 3D de l'environnement et définir sa position dans la carte au démarrage.

Le fonctionnement repose toujours sur le principe d'une brosse douce excentrée ramenant la poussière vers la brosse centrale avec la définition de parcours en fonction des pièces pour optimiser le nettoyage.

L'apport des capteurs LiDAR à l'avant est évident et permet une circulation plus maîtrisée dans les environnements riches en obstacles. Voyant plus loin, le robot peut freiner et s'adapter à proximité de la difficulté rencontrée.

Ce type de robot n'échappe toutefois pas à la nécessité de lui préparer un peu le terrain en dégageant l'espace. On apprécie l'interface et les signalements vocaux en français et une application mobile qui offre beaucoup de réglages tout en permettant une maîtrise immédiate de l'appareil, que l'on pourra aussi activer via l'assistant Alexa.

La fonction de lavage est ici plus simple que sur d'autres modèles avec un bac à eau à glisser sous l'appareil, ce qui laisse intact le volume du bac à poussière de 570 ml. Comme pour tous ces appareils, le bac de petite capacité se remplit rapidement et il ne faudra donc pas oublier de le vider régulièrement.

S'il propose quatre puissances de fonctionnement et peut les adapter automatiquement (avec une aspiration plus forte lors du passage sur un tapis), le fonctionnement en mode standard ne produit qu'un ronronnement assez doux. Même le chat, pourtant très craintif vis à vis des bidules noirs qui bougent et font du bruit, tolère sa présence.

Là aussi, la fonction lavage peut être bien pratique ponctuellement et ne laisse pas de traces de passage mais le bac à eau ne peut être laissé à demeure, ce qui limite son utilité au quotidien.

La durée de vie d'un tel robot aspirateur et laveur dépendra bien sûr de l'usage qui finira par épuiser la batterie mais aussi de l'entretien accordé aux éléments (brosses, filtres, roues crantées). Un petit décrassage régulier avec la brossette intégrée ne pourra que lui être bénéfique.

