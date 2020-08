Bon plan : la lampe de poche Xiaomi Mijia Beebest XP-G2, mais aussi notre sélection

Après vous avoir présenté la lampe Xiaomi NexTool 6 en 1, le bon plan du jour concerne 6 autres modèles à découvrir sans plus tarder, dont la Xiaomi Mijia Beebest XP-G2. Cette lampe présente un beau design et grâce à sa petite taille et son poids léger, elle peut être utilisée comme lampe de poche, mais aussi comme veilleuse. La Beebest-Xp-G2 a une portée allant jusqu'à 140 mètres.

Vous pourrez retrouver la lampe de poche Xiaomi Mijia Beebest XP-G2 en promotion chez Gearbest au prix réduit de 16 € grâce au coupon de réduction S52E4F55ED9EB000. De plus, la livraison est gratuite.

Vous pourrez également retrouver d'autres modèles de lampes chez Gearbest en promotion :

Convoy S2+ Code promo: Vente flash Quantité: 200

NitecoreTiki Gitd Code promo: NTCTKGITD Quantité: 200

NexTool Outdoor Code promo: A51C20D3EC9EB001 Quantité: 200

Wiaomi Youpin Code promo: S52E4E357EE27001 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

