Bon plan : le dongle Xiaomi Mi TV Stick à 29,90 € et la super lampe torche 6 en 1 de Xiaomi à 18 € !

Le dongle HDMI Xiaomi Mi TV Stick est en forte promotion de même que la lampe torche 6 en 1 qui est en fait bien plus qu'une simple torche électrique !

La guere fait rage dans le domaine des clé HDMI avec d'un côté le Fire Stick TV d'Amazon et de l'autre le Chromecast de Google, affichés tous les deux à 39,90 €. Il y a quelques semaines un nouveau venu est apparu, en l'occurence le géant Xiaomi qui propose lui aussi un dongle HDMI permettant de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD sur son téléviseur, le Mi Stick TV.

Pour rappel, le dongle Xiaomi Mi TV Stick en version 1080p possède un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2, ce dongle utilise une connectique micro-USB pour sa charge, intègre une interface Android TV 9, le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video.

Le Xiaomi Mi TV Stick est proposé en Europe au même prix que ses concurrents Amazon et Google, à savoir 39,99 €, mais Cdiscount propose actuellement un prix canon sur le nouveau Xiaomi Mi TV Stick affiché à seulement 29,90 € au lieu de 39,90 € prix officiel avec une livraison gratuite en 1 à 2 jours depuis la France.



Terminons ce bon plan avec un autre produit Xiaomi, une lampe torche, mais en fait qui est beaucoup plus qu'un simple gadget !

Avec un beau design et de belles finitions, cette lampe torche Xiaomi Nextool n'en est pas moins TRES puissante avec une luminosité de 1000 lumens (!) permettant d'éclairer jusqu'à une distance de 240 mètres. Vous avez aussi la possibilité de régler la puissance avec une molette située à l'avant, afin de l'ajuster à vos besoins d'éclairage.

Mais comme indiqué il s'agit plus qu'une simple lampe torche, cette dernière possède également une seconde lampe à diffusion permettant d’éclairer une pièce sans aveugler. Autre fonctionnalité intégrée, elle est équipée d'une sirène permettant l'émission d'un son puissant en cas par exemple de danger. Vous trouverez également un système de fixation magnétique, permettant de fixer facilement la lampe sur les surfaces métalliques, ainsi que la possibilité d'utiliser cette lampe comme une batterie externe afin de recharger vos appareils, royal !



Cette "lampe torche" Xiaomi Nextool est actuellement proposée chez Gearbest au prix réduit de seulement 18 € avec le code A51C20D3EC9EB001 et avec la livraison gratuite.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les smartphones Redmi 9A, 9, Note 9 et Note 9 Pro en promotion mais aussi le robot aspirateur Xiaomi Viomi V2 Pro à 309 € et notre sélection.