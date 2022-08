Creality lance dans sa découpeuse laser avec la Creality CR-Laser Falcon avec un prix de FOLIE

Creality est un des leaders de l’impression 3D qui a eu énormément de succès avec la CR10 puis avec la Ender. Actuellement, elle compte une communauté de 1 200 000 utilisateurs et expédie plus d’un million de pièces par an. Aujourd’hui, l’entreprise chinoise se penche sur la gravure laser et propose sa nouvelle machine : la Creality CR-Laser Falcon.

Cette dernière est dotée d’un module laser de 10 W avec une précision de 0.06 mm. Elle est capable de découper, en un seul passage, 12 mm d’épaisseur ! Elle offre également une vitesse de gravure de 10 000 mm/min. Elle affiche une si belle précision grâce à la technologie LD + FAC + C-Lenb. La machine propose une surface de gravure de 400 x 415 mm. Nous notons aussi la présence d’un bouton unique sur sa structure qui simplifie son utilisation comme la mise en marche de la machine.

La CR-Laser Falcon est fournie avec une cale pour permettre de faire le focus plus facilement avec une molette présente sur le support du module laser. Elle intègre également un lecteur de carte microSD, ainsi qu’un port USB pour pouvoir le connecter directement sur votre PC.

La graveuse prend en charge le papier, le cuir, le tissu, le bois, le bambou, le Plexiglas, la céramique, l’acier inoxydable, etc. Elle est compatible avec le logiciel LightBurn ou LaserGRBL.

Au niveau de la sécurité, nous notons la présence d’une protection pour les yeux intégrée directement sur la machine, mais aussi d’une fonction d’arrêt d’urgence si la machine est déplacée accidentellement.

Pour son lancement, la Creality CR-Laser Falcon est au prix de 319,5 € au lieu de 639 € pour les 30 premières commandes avec une possibilité de se faire rembourser de 100 € pour 5 pièces vendues.

Sinon, le prix passe à 447,3 € pour les 31 à 80 premières pièces vendues avec un pack de 20 pièces ou pour les à 511.2 € jusqu’à 180 pièces vendues.

Mais ce n’est pas tout, pour les achats effectués entre le 22 août et le 5 septembre, vous avez la possibilité de gagner le CR-Scan Lizard ou un t-shirt.



