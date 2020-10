LDLC va vendre des RTX 3080 et 3090 Founders Edition

Nvidia annonçait il y a quelques jours souhaiter reprendre la main sur la vente de ses cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 Founders Edition. La rupture de stock et la spéculation font rage et Nvidia évoquait ainsi souhaiter exclusivement distribuer ses cartes via le partenaire Best Buy pour les USA.

En France, aucune annonce n'avait été faite, mais c'est LDLC qui pourrait être nommé partenaire exclusif de la marque au caméléon. Le spécialiste du e-commerce devrait ainsi prochainement proposer les cartes de la marque. Rappelons que les prix de vente conseillés sont de 719 et 1549€ pour led deux cartes, reste à voir si LDLC les appliquera.