League of Legends a l'une des communautés les plus toxiques du jeu en ligne

Selon une enquête dont les résultats ont été publiés sur Reddit, League of Legends dispose d'une communauté particulièrement toxique et agressive.

Une étude a été récemment menée auprès de 3784 joueurs de League of Legends, un des jeux compétitifs les plus populaires depuis quelques années avec pour objectif de mettre en lumière l'ambiance générale autour du jeu.

Et il se dégage que le titre est propice au développement de harcèlement avec une communauté à la fois très virulente et toxique.

79 % des sondés ont ainsi indiqué que lorsqu'ils ont fait face à une forme de harcèlement en cours de jeu de la part d'autres joueurs, les échanges houleux continuaient bien après la fin de la partie. Clanaria, qui a mené l'enquête considère dans le harcèlement toute forme d'insultes, insistances sur les demandes d'ami ou harcèlement sexuel.

L'étude dresse un bilan peu reluisant de la communauté de LoL : 98% des sondés ont déjà fait l'objet d'insultes pendant une partie, 75% l'ont subit plusieurs fois. Il apparait que le sexe influe finalement peu sur les joueurs : même si les femmes semblent moins toxiques que les hommes, leur proportion reste importante.

Le jeu révèle que 68% des sondés estiment se sentir frustrés par les autres joueurs, et que malgré tout, 63% continuent de jouer avec des amis "toxiques".

Ce type de comportement n'est pas réservé à League of Legends et l'aspect compétitif des jeux en ligne a tendance à révéler les instincts les plus primaires des joueurs.