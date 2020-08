Left 4 Dead 2 : une mise à jour 11 ans après la sortie du jeu

Left 4 Dead 2 est sorti en 2009 et depuis tout ce temps, on aurait pu penser que le titre était mort et enterré... Il n'en est rien puisque la communauté de joueurs et de développeurs continue de s'activer autour du jeu, au point qu'une nouvelle campagne sortira prochainement au fil d'une mise à jour officielle.

Le site officiel de Left 4 Dead en fait ainsi l'annonce : une nouvelle mise à jour baptisée The Last Stand sera diffusée "bientôt". Valve, l'éditeur original du titre a ainsi autorisé le développement d'une mise à jour de contenu créé par un groupe collaboratif de fans du titre original.

Actuellement, on ne sait pas quels correctifs seront au menu, ni même s'il sera question d'une petite mise à jour graphique. Un simple teaser a été dévoilé, annonçant une nouvelle campagne ainsi qu'une nouvelle carte.