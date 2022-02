Légendes Pokémon : Arceus, la nouvelle formule cartonne déjà

Game Freak a fait un pari osé en renouvelant la franchise Pokémon et en lui offrant une nouvelle orientation dans l'univers du jeu vidéo avec Légendes Pokémon : Arceus.

Le titre se détache ainsi des précédents volets et offre plus de liberté aux joueurs : plus de champions à vaincre ni de badge à collecter pour progresser ou même de ligues... Le titre propose un monde plus libre avec de vastes zones, une quête principale à suivre et la possibilité de se perdre dans des quêtes secondaires.

Le nouveau concept semble faire mouche auprès des joueurs, mais aussi de la critique : le titre arbore un score de 85/100 sur Metacritic et réalise de jolies ventes.

Outre-Manche, le titre aurait ainsi réalisé un meilleur démarrage lors de son premier week-end que Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante (qui était pourtant la 2e meilleure vente physique dans le pays en 2021) Légendes Pokémon : Arceus aurait également réalisé le 4e meilleur démarrage de l'histoire de la licence et représenterait 50% des ventes physiques de la semaine... De quoi espérer des ventes globales assez impressionnantes.