Legion Play : Lenovo s'inspire de la switch pour sa propre console de jeux

Selon une fuite, Lenovo serait sur le point d'emboiter le pas de Valve et son Steamdeck pour proposer son propre PC portable dédié au jeu dans une version portable inspirée de la Switch.

Lenovo serait sur le point de se lancer sur le marché des consoles de jeux. Selon une fuite, la marque préparerait une console baptisée Legion Play qui reprendrait le design de la Switch de Nintendo et du Valve Steam Deck.

Des visuels ont été récupérés sur les sites de Lenovo dédiés au MWC 2021 qui s'est tenu à Barcelone au début de cette année, sans que la marque ne parle finalement de son projet.

Chose étonnante, la Legion Play n'intégrera pas Windows mais Android, avec une interface très largement inspirée de celui de la Switch. Un visuel met en avant un accès au GeForce Now, le service de Cloud Gaming de Nvidia. Les joueurs devraient ainsi pouvoir profiter de jeux Android et des services de Cloud Gaming.

Selon les informations de la barre d'état supérieure, la console pourrait embarquer une carte SIM et se connecter à Internet en WiFi. L'écran de la machine affiche une diagonale de 7 pouces avec certification HDR10. Pour le reste, on évoque une batterie de 7000 mAh et des manettes qui ne seraient pas amovibles.

Reste à savoir si Lenovo a simplement choisi de décaler la présentation de son produit ou s'il a été abandonné. L'intégration d'Android comme OS pourrait avoir signé la mort du produit avant son lancement : difficile de trouver sa place quand tout le monde ou presque dispose déjà d'un smartphone aux prestations identiques.