Leica Leitz Phone 1 : le smartphone dédié photo avec énorme capteur 1 pouce

Pour améliorer la qualité photo, augmenter le nombre de megapixels ne suffit pas, il faut aussi disposer de capteurs suffisamment grands, captant beaucoup de lumière et offrant un bon niveau de détails.

Les smartphones de référence spécialisés dans la photo mobile ont donc vu leur capteur principal gagner en taille tout en devant s'adapter aux contraintes d'espace des appareils mobiles.

Le groupe japonais Sharp a dévoilé avec son modèle Sharp Aquos R6 le premier smartphone embarquant un capteur photo de 1 pouce. Ce module se retrouve maintenant aussi dans le premier smartphone de marque Leica.

Le Leica Leitz Phone 1 porte directement la marque du spécialiste de la photo, et non plus seulement en tant que partenaire (chez Huawei, par exemple) pour optimiser le bloc photo mobile.

Le smartphone est en fait une variante du Sharp Aquos R6 dont il reprend les caractéristiques avec un design du bloc photo différent à l'arrière. On trouve donc un bel affichage 6,6 pouces OLED IGZO avec rafraîchissement 120 Hz avec poinçon pour le capteur photo avant de 12,6 megapixels et bordures incurvées sur les tranches.

Le Leica Leitz Phone 1 embarque un SoC Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh.

A l'arrière, le même capteur photo 1 pouce de 20 megapixels et ouverture f/1,9 est présent et constitue l'unique module proposé au dos, enchâssé dans un imposant cercle de verre.

Tournant sous Android 11, il propose une interface spéciale faisant la part belle au monochrome pour répondre au style Leica, de même que sa finition noir mat avec un discret mais bien visible logo.

Comme le Sharp Aquos R6, le Leica Leitz Phone 1 est un produit spécifique pour le marché japonais et commercialisé au prix de 187 920 yens, soit 1420 € environ.