Sharp Aquos R6 : un énorme capteur photo 1 pouce et une optique Leica

Les capacités photo des smartphones ont fait de larges progrès ces dernières années en augmentant d'un côté le nombre de megapixels mais aussi en agrandissant les capteurs et en améliorant la qualité de l'optique, tout en profitant des optimisations des algorithmes de photographie computationnelle.

Les dimensions des capteurs photo, qui permettent de disposer de grands photosites captant plus de lumière, ont également évolué et se finissent par se rapprocher des capteurs pour appareils photo dédiés.

Xiaomi n'hésite plus à comparer les performances des modèles premium comme le Mi 11 Ultra à celles de reflex en intégrant des modules plus grands, mais le premier à proposer pour la première fois un capteur 1 pouce dans un smartphone est le fabricant nippon Sharp.

Sharp Aquos R6

Avec le modèle Aquos R6, il propose à la fois un tel capteur photo mais aussi une optimisation avec optique Leica. Il propose 20 megapixels avec une ouverture f/1,9 Summicron et distance focale de 19 mm.

Le smartphone ne propose que cet unique module à l'arrière, avec un flash et un capteur ToF, ce qui constitue déjà un imposant rectangle. Pour le reste, le Sharp Aquos R6 embarque un affichage 6,6 pouces OLED IGZO avec résolution 2730 x 1260 pixels, une impressionnante luminosité de 2000 nits et un rafraîchissement adaptatif de l'écran allant jusqu'à 240 Hz.

Le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout étant alimenté par une batterie de 5000 mAh. Il n'est malheureusement annoncé qu'au Japon, pour un prix encore inconnu.