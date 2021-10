Le PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec RTX 3060 à moins 1000 € mais aussi les promos du jour

Aujourd’hui, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H profite d’une belle promotion sur le site de Cdiscount avec une très belle réduction et de plus, il est livré avec un sac de transport.

L’ordinateur portable est fourni avec un écran Full HD de 15,6" offrant une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un angle de vision de 170°. Le PC Lenovo Legion 5 est propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 5600H, accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD, et surtout d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go pour jouer dans les meilleures conditions.

On note la présence au niveau de la connectique d’un port Ethernet, d’un port HDMI, de 2 ports USB de type C et de 4 ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. On remarque aussi deux haut-parleurs de 2 Watts. Sa batterie permet de tenir pendant 7 heures d’utilisation. Pour finir, le PC est également pourvu d’un microphone intégré et d’une webcam 720p.

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix préférentiel de 999,99 € au lieu de 1234 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Cdiscount. Il est fourni avec son sac de rangement et le jeu Guardians of the Galaxy.





D’autres bons plans sont disponibles comme le smartphone realme X50 Pro à moitié prix, mais aussi des barrettes de RAM et un aspirateur ou encore une batterie externe portable 20 000 mAh à moins de 10 €.