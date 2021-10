Le smartphone Realme X50 Pro à MOITIÉ prix mais aussi des barrettes de RAM et un aspirateur

Énorme promotion sur le smartphone realme X50 Pro qui bénéficie de 50 % de réduction ! Une super offre à ne pas rater. Vous trouverez aussi deux barrettes de RAM BALLISTIX 16 Go et l'aspirateur Dreame XR en promotion.

Commençons avec le Dreame XR, l'aspirateur qui est actuellement en promotion sur le site d'AliExpress.

L'aspirateur est équipé d'un système de filtration qui permet de capter 99,99 % des particules de poussières. De plus, il propose une aspiration de 140 AW, une puissance d'aspiration de 22 Kpa et 60 minutes d’autonomie. Le Dreame XR possède aussi un système de refroidissement intelligent qui régule la température de la batterie et augmente sa durée de vie.

L'aspirateur est équipé d'un mode turbo permettant le nettoyage en profondeur des tapis grâce à la brosse à double spirale. Cette dernière nettoie efficacement tout en protégeant le tapis. Le bac à poussière se détache grâce à une simple pression et le tout est entièrement démontable pour un nettoyage facile.

Sur le site d'AliExpress, l'aspirateur Dreame XR est au prix de 161 € au lieu de 210 € avec le code SDFRG052 et la livraison gratuite depuis la France.



Ensuite, passons aux barrettes de mémoire BALLISTIX 16 Go sur le site de Cdiscount. La barrette offre un design moderne avec un dissipateur thermique en aluminium anodisé et avec des effets RGB pour finir de personnaliser votre PC.

Les deux barrettes de 8 Go offrent une vitesse de 3200 MHz (PC4-25600) et un temps de latence CL16. Elles sont compatibles avec les dernières plateformes AMD et Intel avec une prise en charge XMP 2.0 pour un overclocking automatique.

Les barrettes de mémoire BALLISTIX 16 Go (2 x 8 Go) sont au prix de 73 € au lieu de 121 € sur le site de Cdisocunt avec la livraison gratuite.



Finissons avec le smartphone realme X50 Pro 12+256 Go qui est à moitié prix sur le site de Boulanger.

Le mobile est équipé d'un écran avec dalle LCD de 6,4 pouces et une définition FHD+ qui permet une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 5G de Qualcomm cadencé à 2,8 GHz et accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne.

Du point de vue de la photographie, on retrouve au dos de l'appareil quatre capteurs photo avec un module principal de 64 mégapixels, un de 8 MP, un de 12 et de 2 MP. Pour faire les selfies, on note la présence de deux capteurs dont l'un fait 32 MP et l'autre 8MP. Enfin, le realme est alimenté par une batterie de 4200 mAh qui offre une très belle autonomie.

Le smartphone realme X50 Pro 12+256 Go est au prix de 369 € au lieu de 749 € sur le site de Boulanger avec la livraison gratuite. Une très belle offre.



