Bon plan : PC portable, casque Apple, souris, trottinette et enceinte connectée en promotion

Commençons ce top 5 avec le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IMH05H qui profite d’une belle promotion sur le site de Cdiscount.

L’ordinateur portable est doté d'un écran Full HD de 15,6" qui offre une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le PC Lenovo Legion 5 intègre le processeur Intel i5 10300H, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage en SSD, et surtout d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go pour jouer dans les meilleures conditions.

Au niveau de la connectique, le PC portable intègre un port Ethernet, un port HDMI, deux ports USB de type C et quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. On remarque aussi deux haut-parleurs de 2 Watts. Sa batterie permet de tenir pendant 7 heures d’utilisation.

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IMH05H est au prix de 699,99 € au lieu de 1149 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Cdiscount.



Passons maintenant au casque Apple AirPods Max qui profite de 24 % de réduction sur Amazon. Il bénéficie de coussinets facilement amovibles et très agréables. Le casque est assez léger avec un poids de 385 g.

L’AirPods Max intègre la technologie de réduction de bruit active pour vous immerger pleinement dans votre musique, et du mode transparence afin de pouvoir interagir avec les personnes autour de vous. Côté autonomie, vous avez la possibilité d'écouter pendant une bonne vingtaine d’heures avec le mode réduction active du son et le casque nécessitera une bonne heure de charge pour arriver à 100% de capacité.

L’AirPods Max est au super prix de 475 € au lieu de 629 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris SteelSeries Aerox 3 qui profite d'une belle promotion chez Darty.

Elle intègre un capteur optique Truemove offrant une précision de 100 à 8500 dpi. De plus, elle est très légère avec 57 grammes, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement.

Vous profitez d'un rétroéclairage Prism brillant avec 16,8 millions de couleurs qui vous offre un style idéal. Elle est de type filaire et embarque 6 boutons avec un profil de droitier.

Sur Darty, la souris filaire SteelSeries Aerox 3 est au prix de 50 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Passons à la trottinette électrique UrbanGlide Ride 82+ qui profite d'une promotion sur le site marchand de Rueducommerce.

Totalement noire, la trottinette est constituée d'aluminium, de deux roues de 8" de diamètre et ne pèse que 12 kg. Elle peut supporter une personne avec un poids maximal de 100 kg. Elle dispose d'un moteur de 350 W, accompagné d'une batterie de 6000 mAh qui vous offre la possibilité de l'utiliser sur 20 km avec un temps de recharge de 4 h.

L'UrbanGlide Ride 82+ est aussi pourvue d’un frein électromagnétique, d'un éclairage avant et arrière et d'une double suspension. Enfin, elle est équipée d'un écran LCD qui affiche la vitesse ainsi que le reste d’autonomie.

Sur Rueducommerce, la trottinette UrbanGlide Ride 82+ est au prix de 190 € au lieu de 229 € avec la livraison offerte.



Finissons avec l'enceinte connectée Anker SoundCore 2 qui est en promotion sur Amazon.

Cette dernière est dotée de la certification IPX7 qui indique qu'elle est protégée contre les effets de l'immersion. l'enceinte est dotée de pilotes haute performance de 2 x 6 W. La batterie permet de vous accompagner pendant 24 heures d'écoute soit environ 500 chansons.

Elle intègre la technologie Bigger Bass qui offre une large gamme de son avec des bas profonds. Pour finir, elle est compatible Bluetooth et sa petite taille vous permet de l'emmener partout.

L'enceinte connectée Anker SoundCore 2 est au prix de 39 € au lieu de 46 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



