Lenovo Legion Phone Duel 2 : le smartphone gaming sans concessions

Le fabricant Lenovo lève le voile sur son nouveau smartphone gaming en mettant toujours l'accent sur sa marque Legion et en intégrant de multiples fonctions qui en font la machine de jeu mobile presque ultime.

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 propose pour commencer un grand affichage plan 6,92 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement d'écran de 144 Hz et échantillonnage tactile de 720 Hz.

L'affichage est épaulé par une puce spéciale Pixelworks i6 et exploite de l'intelligence artificielle pour apporter HDR, niveau de détails et précision des couleurs.

Ni encoche ni poinçon ne viennent obstruer l'affichage puisque le capteur photo avant, de 44 megapixels pour prendre vos plus belles grimaces ou vos têtes de vainqueur en haute qualité et arrière-plan masqué, se présente sous la forme d'une caméra popup installée dans la tranche et fonctionnant donc essentiellement en mode paysage.

Le smartphone embarque logiquement un SoC Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1, et bien sûr un modem 5G. Le tout est refroidi par un puissant système multi-couches et doté de deux ventilateurs, avec une conception spéciale ATA 2.0 qui place le processeur dans la partie centrale du smartphone, loin des mains des joueurs occupées aux extrêmités.

De même, les antennes 5G et WiFi sont judicieusement disposées pour assurer connexion maximale quelle que soit la façon de tenir l'appareil mobile. Le Lenovo Legion Phone Dual 2 embarque deux batteries présentes de chaque côté de la partie centrale pour une capacité totale de 5500 mAh.

La charge rapide est de 90W, ce qui permettra une charge complète en 30 minutes seulement, et avec une efficacité renforcée grâce au système de double batterie et aux deux ports USB-C intégrés.

Le smartphone est doté de huit touches virtuelles : quatre touches à ultrasons sur la tranche, deux touches capacitives à l'arrière et encore deux points tactiles sur l'écran, le tout avec moteurs à vibration linéaire pour le retour haptique.

On trouvera également à l'arrière un double capteur photo avec module 64 megapixels f/1,9 et un module ultra grand angle (123 degrés) de 16 megapixels, avec capacité d'enregistrement vidéo jusqu'en 8K.

Le Lenovo Legion Phone Duel 2, sous Android 11 et interface ZUI 12.5, arrivera en France mi-mai aux tarifs de 799 € en version 12 Go / 256 Go et 999 € pour le modèle 16 Go / 512 Go.