Lenovo Legion Phone 2 Pro : ventilation active et camera popup sur la tranche

Après un premier modèle l'an dernier, Lenovo prépare déjà une nouvelle version de son smartphone gaming sous sa marque Legion, avec au programme de la ventilation active et un usage facilité en mode paysage.

Le groupe Lenovo s'est lancé sur le segment des smartphones gaming et peut ainsi mettre en avant sa marque Legion dédiée avec le Lenovo Legion Phone Duel et son expérience de jeu optimisée.

La série étant lancée, le fabricant va annoncer dans quelques jours un nouveau modèle Lenovo Legion Phone 2 Pro qui commence dès à présent à dévoiler ses caractéristiques et son design.

Il devrait profiter d'un très grand écran plan 6,92 pouces OLED avec rafraîchissement d'écran 144 Hz et échantillonnage tactile 720 Hz et d'un SoC Snapdragon 888 avec un système de refroidissement spécial multi-couche et avec ventilateur.

Le smartphone embarquerait en outre une batterie de 5500 mAh avec charge rapide 90W et un double capteur photo à l'arrière avec un capteur principal 64 megapixels capable d'enregistrement vidéo en 8K.

Le capteur photo avant serait de 44 megapixels et occuperait comme le modèle actuel une position centrée dans la tranche sous forme de caméra popup utilisable en mode paysage.

Des images supposées du smartphone, diffusées sur Weibo, viennent appuyer ces informations en montrant un imposant appareil dont le dos est constitué d'un élément central portant le logo Legion, les deux capteurs photo et un évent pour le ventilateur, entouré de deux demi-coques blanches.

Beaucoup d'éléments de design sont pensés pour un usage en mode paysage, faisant du Lenovo Legion Phone 2 Pro une sorte de console mobile. Un teaser sur les réseaux sociaux annonce sa présentation officielle pour le 8 avril en confirmant au passage la caméra popup.