Legion Phone Duel : Lenovo dévoile son premier smartphone gaming

Alors qu'Asus dévoile la troisième génération de son smartphone gaming ROG Phone, Lenovo signe son entrée dans ce marché en introduisant officiellement le Legion Phone Duel. Un appareil qui avait déjà l'objet de quelques fuites.

Le Legion Phone Duel est équipé d'un SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm, avec donc une compatibilité 5G assurée par la présence du modem Snapdragon X55. Il est associé à jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR5) et 512 Go de stockage (UFS 3.1).

L'appareil affiche sur un écran AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Il dispose d'un capteur photo de 20 mégapixels à l'avant dans un format pop-up et au niveau de la tranche de l'appareil. Lenovo souligne la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde. À l'arrière et à proximité du centre, c'est un capteur photo principal de 64 mégapixels et un ultra grand angle 16 mégapixels de 120°.

Le smartphone embarque deux batteries de 2500 mAh sur la partie inférieure et supérieure de l'appareil, avec bien évidemment un système de refroidissement liquide. Selon Lenovo, une charge rapide de 90 W permet depuis un port central et latéral en USB-C, une charge complète en 30 minutes.

A l'instar d'Asus, Lenovo vante une complémentarité 5G et Wi-Fi 6 pour la connectivité. Le fabricant chinois a intégré deux moteurs à vibration pour augmenter l'immersion dans le jeu, avec des contrôles profitant de capteurs ultrasoniques pour les gâchettes. Quatre micros sont exploités pour une annulation de bruit (à l'attention des live streamers), tandis que deux haut-parleurs stéréo sont orientés vers l'avant.

Contrairement à Asus, Lenovo ne met pas particulièrement en avant une gamme d'accessoires pour son smartphone gaming Legion Phone Duel qui sera disponible en Chine à partir de ce mois de juillet (sous le nom de Lenovo Legion Phone Pro).

Pour plus tard dans l'année, il est évoqué une disponibilité pour d'autres marchés en Asie-Pacifique, EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Amérique latine. Pas plus de précisions et avec un prix inconnu à ce stade.