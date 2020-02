Lenovo Legion : un smartphone gaming sous Snapdragon 865 ?

Les smartphones gaming peuvent être un atout pour les marques dédiées et une extension du domaine ludique à l'heure où les jeux mobiles deviennent aussi l'enjeu de compétitions esport.

Comme nous l'avions souligné en décembre, le fabricant Lenovo pourrait être le prochain à s'engager dans la voie des smartphones conçus spécialement pour le jeu afin d'épauler sa marque gaming Legion.

L'idée fait son chemin et pourrait être bientôt concrétisée si l'on en croit un teaser diffusé sur les réseaux sociaux chinois évoquant clairement cette possibilité en combinant le sigle Legion et un SoC Snapdragon 865 de Qualcomm.

De là, il n'est pas difficile d'imaginer un smartphone aux caractéristiques premium et profitant de l'environnement Snapdragon Elite Gaming pour optimiser l'expérience de jeu et la qualité des connexions.

On peut déjà s'attendre à un smartphone doté d'un haut rafraîchissement d'écran (on évoque 144 Hz, alors que le 120 Hz devrait devenir quasi-standard dans les smartphones haut de gamme) d'un stockage UFS 3.x et de RAM LPDDR5, avec sans doute un système de refroidissement adapté pour les longues sessions ludiques.

Devait-il être présenté lors du salon MWC 2020 de Barcelone ? Toujours est-il que les Asus ROG Phone II, Black Shark 2 Pro, Razer Phone 2 et Nubia Red Magic 3S vont peut-être avoir bientôt un nouveau concurrent.