Lenovo Legion Y700 : prêts pour du gaming sur tablette ?

On trouve de nombreux modèles de smartphones gaming sur le marché, qu'ils revendiquent cette appellation ou bien qu'ils disposent de fonctions avancées pour le jeu mobile (refroidissement spécifique du processeur, fonctions d'optimisation...).

Les tablettes gaming sont plus rares, même si l'écran plus grand et la batterie plus dodue peuvent en faire des machines à jouer. Le groupe Lenovo va en tous les cas tenter sa chance sur ce créneau en présentant une tablette tactile Lenovo Legion Y700.

A côté d'un smartphone gaming Lenovo Legion Y90, on pourrait donc bientôt découvrir une tablette tactile avec un affichage 8,8 pouces en résolution 2450 x 1600 pixels et rafraîchissement 120 Hz / échantillonnage tactile 240 Hz, ainsi qu'un respect à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3.

La tablette Lenovo Legion Y700 reposera sur un SoC Snapdragon 870 haut de gamme et embarquera une batterie de 6550 mAh avec charge rapide 45W qui devrait assurer 6 heures de jeu en continu.

La tablette devrait pouvoir adapter son affichage pour afficher des contenus en plus des jeux eux-mêmes et basculer rapidement des uns aux autres. Lenovo n'a pas encore fait d'annonce officielle mais la diffusion des premiers teasers suggère une présentation sous peu.