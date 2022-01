Lenovo Legion Y90 : les caractéristiques du smartphone gaming détaillées par la TENAA

Après deux smartphones Legion Duel, la marque Lenovo s'apprête à renouveler sa gamme pour la faire passer au dernier SoC premium de Qualcomm. Le Lenovo Legion Y90 commence à faire parler de lui et devrait être assez vite officialisé.

Il a déjà passé les certifications de la TENAA chinoise, ce qui permet d'avoir une idée plus précise de ses caractéristiques. On attend donc un smartphone avec un affichage OLED 6,9 pouces FHD+ qui pourrait offrir un rafraîchissement d'écran 144 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz, ainsi qu'un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Rendus supposés du Lenovo Legion Y90 (Credit : Evan Blass)

Le Lenovo Legion Y90 embarquera donc un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec système de refroidissement avancé, 8 à 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage, avec une batterie de 5600 mAh dual cell et une charge rapide filaire 68W.

La partie photo devrait se composer d'un module principal 64 megapixels et d'un ultra grand angle de 16 megapixels, tandis qu'on trouvera un capteur 44 megapixels à l'avant, logé dans la bordure au-dessus de l'écran.

Le Lenovo Legion Y90 devrait être un beau bébé de 250 grammes avec une respectable épaisseur de 10,9 mm et qui embarquera en principe Android 12.