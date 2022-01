5 produits à prix CASSÉS avec la tablette Lenovo P11+, l'iPhone 12 Pro Max ou le PC portable gamer Asus

Très belles promotions sur la tablette Lenovo P11+, le smartphone Apple iPhone 12 Pro Max, le PC portable gamer Asus FX505GT, le lave-linge séchant BEKO HWD7527WW et la barrette de RAM Kingston Fury Beast 16 Go.

Commençons avec le pack tablette Lenovo P11+ avec coque, stylet et station sur le site de Boulanger.

La tablette est dotée d'un écran XL de 11" avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Elle est propulsée par le SoC Mediatek Helio G90T accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de mémoire de stockage avec la possibilité d'ajouter une carte mémoire.

La tablette Lenovo est dotée d'une batterie de 7500 mAh qui permet une autonomie de 12 heures. Elle est compatible WiFi et Bluetooth et dans le pack, elle est accompagnée d'une coque de protection, d'un stylet et d'une station de recharge.

Le pack tablette Lenovo P11+ avec coque, stylet et station est au prix de 400 € au lieu de 459 € sur Boulanger



Continuons avec l'Apple iPhone 12 Pro Max 128 Go qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount.

Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,7" avec un revêtement oléophobe anti-trace et céramic shield. Il est propulsé par la puce A14 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. iOS 14 est installé sur le smartphone.

On note la présence de trois modules photo, dont un de 12 MP, avec un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. En frontal, on profite aussi d'un objectif de 12 MP. Pour finir, grâce à sa batterie de 3687 mAh, vous profiterez d'une autonomie d'une bonne journée.

Sur Cdiscount, l'Apple iPhone 12 Pro Max 128 Go est au prix de 1159 € au lieu de 1259 € avec la livraison gratuite.



Ensuite passons au PC portable gamer Asus FX505GT qui bénéficie aussi d'une bonne promo sur Cdiscount.

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC portable est doté d'un processeur Intel Core i5-10300H accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage SSD. De plus, il profite de la carte graphique Nvidia GTX 1650.

On note la présence d'un port Ethernet, d'une prise HDMI, de quatre ports USB ( 3 USB 3 et 1 USB 2). On finit sur une batterie de 48 Wh offrant plus de 12 heures d'autonomie.

Sur Cdiscount, le PC portable gamer Asus FX505GT est au prix de 850 € au lieu de 1099 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le lave-linge séchant BEKO HWD7527WW qui est également en promotion sur Cdiscount.

Il propose une capacité de 7 kg en lavage et 5 kg en séchage avec une vitesse d'essorage de 1200 trs/min. Le lave-linge est silencieux. Il offre la fonction Steamcure pour un lavage et une hygiène impeccable qui élimine 99,9 % des allergènes.

Le lave-linge est doté d'une paroi anti-vibration qui réduit le bruit du lavage et de l'essorage. Il est équipé d'un moteur à induction à entrainement direct qui offre une faible consommation. Il est de classe C en mode lavage.

Le lave-linge séchant BEKO HWD7527WW est au tarif réduit de 380 € au lieu de 530 €.



Finissons ce top 5 avec les barrettes de RAM Kingston Fury Beast 16 Go en promotion chez Amazon.

L'offre est composée de deux barrettes de 8 Go avec une fréquence de 3200 MHz de type DDR4 avec la latence CL16. Elle est compatible Intel XMP et AMD Ryzen.

Elle affiche un design en profil mince du dissipateur de chaleur. La mémoire Kingston FURY Beast DDR4 est le choix idéal pour les développeurs de systèmes, et ceux qui recherchent une mise à niveau pour régénérer un système en perte de vitesse.

La RAM Kingston Fury Beast 16 Go est au prix réduit de 66 € au lieu de 101 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



